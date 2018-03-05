В Алматы мать двоих детей разыскивает без вести пропавшего мужа

Мужчина уехал на работу, и на следующий от него не поступило больше никакой информации.

Больше месяца назад в Алматы пропал 39-летний мужчина, передает Zakon.kz.

Информация о пропавшем размещена на странице "С.О.Б." в Facebook.

Малкубаев Санат Шаймуратович, 23.08.1978 г.р., Рост 192 см., вес 110 кг, плотного, крупного телосложения. Особые приметы: армейская татуировка на спине под правой лопаткой ОДБ-514. Волосы темно-каштановые, глаза болотного цвета (светло-карие с зеленоватым оттенком).

Был одет в черный кожаный пуховик с меховым воротником, черную кепку, новые черные джинсы и новую ярко синюю кофту, черную футболку, черные кожаные новые сапоги.

3 февраля Санат после обеда вышел из дома (6 мкр., д.10) на работу, за деньгами. Ночью позвонил, сказал, что не получается приехать. 4 февраля в 20.30 час. позвонил жене и сказал, что будет поздно ночью. А ночью его телефон был отключен, и с тех пор от мужчины нет новостей.

Известно, что на работу мужчина уехал на машине знакомого. Спустя некоторое время он нашел свое авто в одном из районов Алматы. Жена пропавшего спустя три дня написала заявление в Ауэзовское УВД.

"С того момента поисками Малкубаева Саната никто не занимался. Абсолютно все, правоохранительные органы, игнорируют данное дело, мотивируя это тем, что Санат периодически включает и выключает свой телефон, а это означает, что Санат не нуждается в розыске, погуляет и сам вернется. Хотя достоверно точно известно, что телефон Малкубаева Саната выключен и не включался с момента его пропажи. Сам же Санат является примерным гражданином и семьянином, прежде подобных случаев пропажи никогда не было", - написал член "С.О.Б." Ислам Угушев.

У Саната двое детей - дочка и сын, 2,5 и 1,5 года.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем просьба обращаться по телефонам: +7 707 887 72 43 - Маржан, +7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска Совет Общественной Безопасности или по номеру "102".

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