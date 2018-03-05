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Экспорт на российский рынок: «KazakhExport» оказал поддержку ТОО «KSP Steel»

Сделка совершена нацкомпанией «KazakhExport» совместно с АО ДБ «Альфа-Банк» по схеме экспортного торгового финансирования.

Фото : 5 марта 2018, 09:19

Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя структура Нацхолдинга «Байтерек») оказала поддержку ТОО «KSP Steel» для экспорта продукции в Российскую Федерацию.

ТОО «KSP Steel» - первое казахстанское предприятие по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Помимо поставок на внутренний рынок, компания экспортирует продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США, Россию, Узбекистан и Белоруссию.

Сделка совершена нацкомпанией «KazakhExport» совместно с АО ДБ «Альфа-Банк» по схеме экспортного торгового финансирования на сумму 450 млн. российских рублей.

Экспортное торговое финансирование – инструмент национальной компании «KazakhExport» по стимулированию спроса на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей. Предоставляется зарубежным компаниям для покупки казахстанских товаров через казахстанские банки.


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