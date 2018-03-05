Ослабнет или укрепится. Что повлияет на курс тенге

Прогноз курса тенге на 5-7 марта.

Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался широком валютном 318,68-322,2 тенге с существенным ослаблением к концу недели на 1%. Роль в ослаблении курса нацвалюты наряду с внутренними факторами сыграли внешние макроэкономические факторы, сообщает Sputnik Казахстан.

В первую очередь, на ослабление курса нацвалюты повлияло существенное снижение стоимости нефти: за прошедшую неделю стоимость нефти снизилась на 3,6% — с 66,9 до 64,5 доллара за баррель Brent.

Сформировавшая высокая стоимость нефти в течение последнего полугодия поспособствовала активизации сланцевой нефтяной отрасли США. В настоящее время объемы добычи нефти в США достигли своих максимальных исторических значений и еженедельно повышали показатели по сравнению с предыдущей, что вызвало серьезную обеспокоенность среди участников нефтяного рынка в связи с дальнейшей эффективности нефтяного соглашения стран ОПЕК+.

Кроме этого, последние статистические данные товарных запасов нефти и нефтепродуктов свидетельствуют о снижении спроса на нефть, которое также возможно за счет сезонного характера. Дальнейшая активизация нефтяной отрасли может привести к тому, что США в 2018 году может стать самой крупной нефтедобывающей страной в мире, и это сведет к минимуму все усилия стран, участвующих в соглашении ОПЕК+.

Вторым немаловажным фактором, повлиявшим на ослабление тенге, стало укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам. В соответствии с индексом USD доллар США в течение прошедшей недели существенно укрепился на 0,6%. Основная причина укрепления американской валюты кроется в уверенности рынка в дальнейшем ужесточении ФРС США своей монетарной политики с учетом итогов выступления главы Джэррома Пауэлла. Последние положительные данные по рынку труда в США дают больше оптимизма в трех-, четырехкратном повышении базовой ставки, хотя ключевую роль все также будет играть уровень инфляции.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:

1) согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 2 марта количество нефтяных буровых установок в течение недели увеличилось на одну единицу. Непрекращающаяся активизация буровой активности является негативным фактором для стоимости нефти. Также следует учитывать, что согласно статистическим данным существенно выросли товарные запасы нефти, что свидетельствует о влиянии фактора роста добычи нефти и снижении потребительского спроса. Резкий рост буровой активности непосредственно повлияет на дальнейший рост добычи нефти и непосредственно отразится на биржевой стоимости нефти. Исходя из сложившихся отрицательных факторов, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 62-65 долларов за баррель Brent;

2) окончание налогового периода и дальнейшее ослабление курса российского рубля в связи со снижением стоимости нефти могут негативно повлиять на устойчивость курса нацвалюты.

Основываясь на сложившихся внешних и внутренних факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на текущей неделе, предполагается, будет формироваться в курсовом коридоре — 321-324 тенге в сторону ослабления.

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