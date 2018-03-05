Автовладелец подал в суд на ДВД из-за перебитых номеров

Карагандинцу, владеющему авто, которое находилось в угоне, пришлось подать в суд на областной департамент внутренних дел, чтобы получить свидетельство о регистрации автомобиля.

В суде автовладелец пояснил, что ранее его автомобиль был угнан. Впоследствии похищенное имущество ему было возвращено, однако на идентификационном номере были обнаружены следы механического воздействия - первоначальный государственный номер перебит. Тогда карагандинец обратился в полицию с заявлением о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства и государственного регистрационного номерного знака, однако получил отказ, передает ekaraganda.kz.

Таким образом, мужчина попросил суд признать решение об отказе в регистрации незаконным и обязать ДВД произвести перерегистрацию транспортного средства.

В судебном заседании было установлено, что заявитель является добросовестным владельцем автомобиля марки «Honda Pilot» 2012 года выпуска. Имущество выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, которыми был поврежден идентификационный номер транспортного средства. Изменение серийного номера произведено не по его вине. Однако решение об отказе в перерегистрации транспортного средства препятствует осуществлению права собственности, поскольку допуск к участию в дорожном движении возможен только после производства перерегистрации.

Исходя из этого, суд обязал ДВД Карагандинской области произвести регистрацию транспортного средства и выдать свидетельство о регистрации автомашины марки «Honda Pilot» с присвоением государственного регистрационного номерного знака. Тем не менее, в удовлетворении исковых требований о признании действий государственных органов незаконными суд отказал.

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