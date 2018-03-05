Светлана Лобода беременна от солиста группы Rammstein

Все намеки на близкую связь с немецким музыкантом артистка отрицает.

Певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на седьмом месяце беременности, передает politeka.net.

Отцом будущего малыша, вероятно, является лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях уже писали в СМИ в июле прошлого года, когда Линдеманн активно ухаживал за Светланой на музыкальном фестивале “ЖАРА” в Баку. На вечеринках они сидели вместе и музыкант, не стесняясь камер, целовал и обнимал певицу.

Как оказалось, легкий летний флирт получил продолжение — после поездки в Баку Светлана и Тилль продолжили встречаться, но уже в тайне от всех. А в последнее время самые дотошные фанаты заметили изменения во внешнем облике Лободы — ее округлившиеся формы. Стало известно, что ребенок должен появиться на свет в конце мая этого года, а рожать Лобода решила в Лос-Анджелесе, куда в скором времени отправляется, чтоб в спокойствии и безмятежности провести оставшиеся месяцы беременности.

Все намеки на близкую связь с немецким музыкантом артистка в разговорах с журналистами отрицает.

Светлане Лободе, в минувшем году ставшей “Певицей года” и абсолютной рекордсменкой по всевозможным музыкальным наградам в России, сейчас 35 лет, у нее уже есть дочь — 6-летняя Ева. Тиллю Линдеманну — 57, он трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей. Последний его роман с немецкой актрисой Софией Томаллой закончился разрывом.

Сейчас и Тилль и Светлана официально свободны, но после этой сенсационной новости, к личной жизни пары без сомнений будет приковано внимание СМИ всего мира.

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