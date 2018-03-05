В «Астана Опера» пройдет необычный концерт

Молодые музыканты представят зрителям новое прочтение вечной классики.

На сцене Камерного зала театра «Астана Опера» 11 марта пройдет необычный концерт «Три, четыре, пять», в котором прозвучит камерная музыка в исполнении трио, квартета и квинтета. Молодые музыканты представят зрителям новое прочтение вечной классики.



В концерте трио будут представлять Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова (сопрано), Калкаман Дуйсенбаев (валторна), Раушан Бескембирова (фортепиано). Струнный квартет в составе талантливых музыкантов Симфонического оркестра «Астана Опера»: Анель Шакирова (1-я скрипка), Гузаль Таджикулова (2-я скрипка), Жанар Ахатова (альт), Курванжан Ахатов (виолончель), а квинтет образуется благодаря ансамблю данного струнного квартета и кларнетиста-виртуоза Манарбека Абаева.

- Впервые в Астане мы исполним произведение великого композитора первой половины XIX века Франца Шуберта на слова Людвига Рельштаба «Auf dem Strom» («У потока»), написанное для голоса, валторны и фортепиано. В этом сочинении композитор-романтик передал чувства и переживания героя, который покидает свой родной берег, оставляя любимую женщину и все, что связывало его с родными краями. Он отправляется в неизведанные морские дали. В своих мыслях герой размышляет о том, что же ждет его впереди. Возможно, он больше никогда не вернётся к своей любимой и не услышит ее прекрасных песен, но, глядя на звёзды, он с глубокой верой в лучшее продолжает морское путешествие. Все эмоции и переживания героя мы можем услышать и прочувствовать в этой музыке. Для меня, как певицы оперного жанра, очень важно исполнять камерно-вокальную музыку, так как она позволяет раскрывать в исполнителе все глубокие и многогранные струны души и тембральные краски голоса, - рассказала ведущая солистка «Астана Опере» Айгуль Ниязова.

В программу концерта включили произведения композиторов-классиков: Трио «Auf dem Strom» для голоса, валторны и фортепиано, Op.129. Ф. Шуберта, Струнный квартет №15 ре минор (KV421) и Квинтет для кларнета и струнных ля мажор «Stadler» (KV581) В.А. Моцарта.

Начало концерта в 18.00.

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