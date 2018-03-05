МИД РК проверяет информацию о смерти казахстанца в США 

В казахстанское посольство в Вашингтоне информация не поступала.

МИД РК проверяет информацию о смерти Даира Сагдиева в США, сообщает Zakon.kz.

"В наше посольство в Вашингтоне информация не поступала. Никто из родственников и близких парня, о котором указывается в публикации к нам не обращался. Мы выясняем сейчас", - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

По информатизации Today.kz, он обучался в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).Он был лучшим студентом на факультете биоинженерии. Также был талантливым историком и тюркологом, свободно владел несколькими языками, переводил исторические книги с французского языка. Прощание с Даиром Сагдиевым состоится 5 марта рядом с UCLA, рядом с Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park в 13:00 по местному времени. Казахстанцы, проживающие в Лос-Анджелесе, собирают средства в помощь родителям погибшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!