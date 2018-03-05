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"Тайна Коко" получила "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм"

Лучшим короткометражным анимационным фильмом признана картина "Дорогой баскетбол".

Фото : РИА Новости5 марта 2018, 09:53

Мультипликационная лента американской студии Pixar "Тайна Коко" (Coco) награждена премией "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено в ходе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в голливудском театре "Долби" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает ТАСС.

Эта лента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины, рассказывающая о традиционном мексиканском празднике - Дне мертвых, ранее уже была отмечена премией "Золотой глобус".

Помимо "Тайны Коко" на "Оскар" в данной категории также были выдвинуты анимационные ленты "Фердинанд" (Ferdinand), "Босс-молокосос" (The Boss Baby), "Добытчица" (The Breadwinner), "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent).

Победу в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" одержала лента режиссера Глена Кина "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball).


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