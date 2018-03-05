Казахстанцы потратили на рекламу и маркетинг 220 миллиардов тенге за год

Это на 21% больше, чем в 2016 году.

За январь-декабрь 2017 услуги в области рекламы и изучения рынка достигли 220,2 млрд тенге, что на 21,2% больше, чем годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Традиционно, наибольший объем услуг сконцентрирован в финансовом центре - Алматы: сразу 83,5% от РК, 183,9 млрд тг, на 21,9% больше, чем годом ранее. Именно в Алматы работает большинство агентств, оказывающих услуги рекламы и маркетинга по всему РК.

88,8% рекламных и маркетинговых услуг пришлось на деятельность рекламных агентств, 9% - на исследование рыночной конъюнктуры и общественного мнения, и 2,2% - на представление информации в СМИ.

На городскую местность пришлось 99,6% всего объема услуг - 219,3 млрд тг. Из них за счет населения было оказано 12,3%.

Примечательно, что симметрично росту объемов услуг увеличились и заработные платы в секторе.

Так, рекламщики и маркетологи получали в 2017 году в среднем 182,5 тысячи тенге в месяц - на 24,9% больше, чем годом ранее, в денежном выражении, и на 16,3% - в реальном, с учетом инфляции. В то же время, в среднем по стране покупательская способность заработных плат, напротив, сократилась - минус 2,1%.

В 2017 году сотрудники рекламы и маркетинга зарабатывали на 22% больше средней заработной платы по РК.

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