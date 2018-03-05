В Алматы рассказали о соцпакете для госслужащих

2 марта в аппарате акима города Алматы состоялось заседание Совета по этике города Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Одной из тем заседания стала защита социальных и трудовых прав госслужащих, а также улучшение качества оказываемых государственных услуг. Совет проанализировал ситуацию в этой сфере и определил конкретные рекомендации по исправлению выявленных недостатков.

В выступлениях были подняты вопросы переработок, материального стимулирования, обучения, привлечения к дисциплинарной ответственности.

Глава Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Айгуль Байханова пояснила, что работа Департамента заключается не только в контроле исполнения законодательства в сфере государственной службы, но и в защите прав госслужащих, в выявлении глубинных причин недостатков в их работе.

В целях снижения ухода сотрудников из системы государственной службы и повышения ее привлекательности, Советом по этике города Алматы в 2017 году было рекомендовано рассмотреть возможность создания социального пакета для госслужащих.

Уполномоченный по этике аппарата акима города Алматы Мамай Ахетов рассказал о проводимой работе, направленной на повышение уровня этичности госслужащих, а также осветил вопросы, касающиеся принятых мер по социальной защите.

Так, все желающие госслужащие города могут прикрепиться к Центральной клинической больнице, которая является одной из лучших лечебных учреждений страны. Также госслужащие обеспечиваются недорогим жильем в рамках программ «Доступное жилье 2020», «Нұрлы жол».

В 2015-2017 годы по вышеуказанным программам было распределено среди работников бюджетных организаций, в том числе и госслужащих около 2000 квартир, что в два раза больше чем в 2013-2014 года.

Кроме того, организован доступ к государственным спортивным объектам города по утвержденному графику.