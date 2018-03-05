В феврале на рынке жилья РК выросли цены

Прирост цен на жильё в феврале отмечался почти во всех регионах — в 10 из 14 населённых пунктов, по которым формируется индекс «Крыши».

В частности, по данным аналитиков сайта, средняя стоимость предложений в Астане теперь составляет 327.9 тыс. тенге за 1 кв. м, что на 5 630 тенге, или 1.7 %, выше, чем в январе.

В зоне роста, но уже менее значительного, оказался и Алматы. По итогам месяца индекс цен на квартиры вырос на 0.5 %, или 1 755 тенге, с 342.6 до 344.4 тыс. тенге за 1 кв. м.

Что касается регионов, то самый заметный, более чем 4%-й прирост индекса произошёл в Семее. В феврале квадратный метр жилья оценивался в среднем в 167 тыс. тенге, тогда как в январе выставлялся на продажу за 160 тыс. тенге. В Актау февральский показатель стал на 1.6 % выше, чем месяцем ранее. Стоимость жилья в этом городе возросла с 214.9 до 218.3 тыс. тенге за 1 кв. м.

Средняя цена предложений в Уральске также стала выше более чем на 1 %. Единица площади сейчас обойдётся в среднем в 175.5 тыс. тенге.

В Кокшетау, Петропавловске, Актобе и Костанае положительная динамика ограничилась 0.7-0.8 %. В Павлодаре цены скорректировались совсем незначительно (+0.3 %).

Среди подешевевших городов лидирует Тараз (—2.1 %). Стоимость квадратного метра снизилась со 151.9 тыс. тенге в январе до 148.8 тыс. В Шымкенте индекс просел на 0.4 %, составив на сегодняшний день 192.8 тыс. тенге за 1 кв. м. В Караганде и Усть-Каменогорске изменения почти отсутствуют — индекс снизился на 0.1%.

В целом общий показатель стоимости жилья в феврале в стране вырос на 0..8 %. Ожидается, что таким же стабильным для рынка недвижимости будет и следующий месяц.