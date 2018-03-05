Величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.
|
тенге
|
|
В среднем на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного минимума
|
26 008
|
20 995
|
32 811
|
25 141
|
30 907
|
24 543
|
24 341
|
Продовольственные товары
|
14 305
|
11 547
|
18 046
|
13 828
|
16 999
|
13 498
|
13 387
|
Непродовольственные товары и услуги
|
11 703
|
9 448
|
14 765
|
11 313
|
13 908
|
11 045
|
10 954
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.