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Величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.

 

тенге

 

В среднем на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного минимума

26 008

20 995

32 811

25 141

30 907

24 543

24 341

Продовольственные товары

14 305

11 547

18 046

13 828

16 999

13 498

13 387

Непродовольственные товары и услуги

11 703

9 448

14 765

11 313

13 908

11 045

10 954

 

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Методологические пояснения

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

 

5 марта 2018, 09:40
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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