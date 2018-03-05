Посольство в Таиланде ответило на заявление Рыбки об угрозах

Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется.

В посольстве России в Таиланде считают заявления Насти Рыбки об угрозах в ее адрес со стороны таиландских властей и об их требовании получить доступ к электронным носителям стремлением «выдать желаемое за действительное», передает РБК.

Ответчики по иску бизнесмена Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), которые ранее были задержаны в Паттайе за незаконное проведение секс-тренингов, «выдают желаемое за действительное», заявляя, что таиландские власти требуют у них пароли от личных электронных носителей и угрожают им. Об этом РБК заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

«Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко «достать» соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — отметил дипломат.

На просьбу прокомментировать задержание Вашукевич, он отметил, что российское посольство не занимается вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь», и перенаправил вопрос к белорусской стороне. Вашукевич родилась и, как заверял ранее адвокат Александр Молохов, который должен был защищать в суде задержанную, зарегистрирована в белорусском городе Бобруйске.

В МИД Белоруссии сообщили, что посольство республики во Вьетнаме отслеживает ситуацию.

«Что касается задержанных россиян, то условия их содержания являются идентичными условиям содержания других иностранных граждан. <...> Исходим из того, что задержанные российские граждане были арестованы в связи с нарушением местного законодательства — осуществлением на территории Таиланда незаконной трудовой деятельности без соответствующего разрешения местных властей», — подчеркнул Соснов.

В посольстве добавили, что ежегодно в Таиланде задерживаются за нелегальную работу тысячи иностранцев, после чего их депортируют в страны их гражданской принадлежности. Задержанным вместе с Вашукевич десяти россиянам может грозить либо штраф, либо депортация, либо тюремное заключение сроком до двух лет с последующей депортацией в Россию. Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.

«Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — заверил РБК дипломат.

В конце февраля полиция Таиланда задержала Вашукевич, Кириллова и еще восемь человек по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов в Паттайе, что подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности. По словам Рыбки, на тренинг, который проводил Алекс Лесли, пришли «люди из Интерпола», а уже в полиции к задержанным «пришел российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России». Позднее Рыбку и еще пятерых человек отпустили под залог, однако позже вновь задержали, отобрали визы и поместили под стражу.

Как рассказал знакомый Рыбки и Лесли Павел Юнко, в адрес задержанных поступали угрозы в иммиграционной тюрьме в Бангкоке. По его словам, у них конфисковали телефоны и потребовали пароли от девайсов «под предлогом, что сильно побьют в случае отказа». Информацию об угрозах подтвердил и другой знакомый задержанных. По словам обоих собеседников, никто в итоге не сообщил правоохранителям эти данные.

Спустя некоторое время Вашукевич и Кириллов попросили политическое убежище в США. «У нас есть важная для США информация, и мы очень рискуем нашими жизнями», — написал Лесли в письме, текст которого предоставил представитель Рыбки. Вашукевич утверждает, что у нее есть информация о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

Настя Рыбка и Алекс Лесли также являются ответчиками по иску Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о частной жизни российского бизнесмена. Свою жалобу в суд он подал после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором рассказывалось об отдыхе заместителя председателя правительства России Сергея Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске. Расследование было основано на фотографиях и видео из «Инстаграма» Вашукевич и информации, описанной в ее книге. По мнению Навального, бизнесмен обсуждал на яхте с вице-премьером вопросы международной повестки и бизнеса.

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко, Егор Губернаторов

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