Биртанов раскритиковал медиков СКО за высокую смертность в регионе

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал недоработкой медиков ситуацию с высокой смертностью в Северо-Казахстанской области, передает Sputnik Казахстан.

По данным министра, заболеваемость системы кровообращения в регионе превышает республиканский уровень на 9%, смертность - на 24%, материнская смертность - 18%, младенческая - на 13%, смертность от травм и отравлений - на 56%.

«В этом есть недоработка в организации медицинской помощи. А в совокупности болезни сердца и травмы влияют на качество жизни, на управляемые причины смертности, на сокращение ожидаемой продолжительности жизни. То есть люди умирают от того, от чего они не должны умирать», - констатировал Биртанов в ходе рабочего визита в регион.

Он отметил, что если высокий уровень смертности от онкологии можно «как-то объяснить», то болезни системы кровообращения медики сейчас могут успешно лечить и предотвращать.

«Даю поручение в течение месяца пересмотреть региональный план реализации госпрограммы: как он построен, как проектное управление построено, почему не дает эффекта? Нужно разобраться, почему вся страна движется к снижению общей заболеваемости и смертности, а СКО недорабатывает», - поручил министр.