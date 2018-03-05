Прямая трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Нурсултан Назарбаев открыл совместное заседание палат Парламента.
Фото : zakon.kz5 марта 2018, 12:00
В Астане проходит совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл совместное заседание палат Парламента.
Напомним, 2 марта спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.
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