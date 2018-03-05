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Прямая трансляция совместного заседания палат Парламента РК

Нурсултан Назарбаев открыл совместное заседание палат Парламента.

Фото : zakon.kz5 марта 2018, 12:00

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл совместное заседание палат Парламента.

Напомним, 2 марта спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

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