Звезды, которые никогда не выигрывали Оскар

Но дает ли Оскар истинное признание за заслуги?

Мы все знаем, какая это большая честь быть номинированным на Оскар. Знаменитости хотят уйти с этой крошечной, блестящей статуей. Премия «Оскар» является высшим символом статуса среди элиты Голливуда. Вот список звезд, которым еще предстоит выиграть столь желанную, но крайне неуловимую награду, пишет fullpicture.ru.

1. Джонни Депп.

Джонни Депп, один из самых популярных актеров в Голливуде. Он был номинирован на Оскар за фильмы «Пираты Карибского моря: проклятие черной жемчужины», «Волшебная страна» и «Суини Тодд». Можно только предположить, что он скоро выиграет эту премию.

2. Роберт Дауни-младший.

В равной степени убедительно сыгравший в «Железном Человеке» и «Чаплине», Роберт Дауни-младший не боится экспериментировать как актер. Он дважды ускользал от Оскара, но с его талантом, мы думаем, что это всего лишь вопрос времени.

3. Том Круз.

Том Круз — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, но у него нет Оскара. За «Соучастника», «Солдаты неудачи» его номинированном на Оскар.

4. Харрисон Форд.

Харрисон Форд — одна из самых больших звезд на планете, но его карьера кинозвезды не переведена на премию. Он был номинирован один раз в 1987 году за роль в фильме «Свидетель».

5. Хоакин Феникс.

Хоакин Феникс был актером долгое время он начал играть еще ребенком. Но даже после трех десятилетий в бизнесе и трех номинациях на Оскар эта маленькая золотая статуя продолжает ускользать от этого талантливого актера. Его последняя номинация была в 2013 году за его роль в «Мастере».

6. Сигурни Уивер.

Сигурни Уивер — одна из первых звезд Голливуда среди женщин, и, хотя она успешно заложила основы для других актрис, она никогда не держала в руках Оскар. Она была номинирована три раза.

7. Уилл Смит.

Уилл Смит — чемпион кассовых сборов, чей рост от комедийного рэпера до кинозвезды — это история, достойная собственного голливудского сценария. Но пока его способность сорвать самую большую кассу не принесла ему Оскара. Тем не менее его роль в «Али», по крайней мере сделали его номинантом.

8. Эдвард Нортон.

Эдвард Нортон запомнился своей ролью в фильме «Первобытный страх» 1996 года. Его номинировали как лучшего актера второго плана. В последующие два десятилетия Нортон собрал еще две номинации за свои роли в «Американской истории X» и «Бердмэн», но пока он еще не ушел с Оскаром.

9. Ральф Файнс.

Да, сам лорд Волдеморт имеет одну из самых недооцененных и динамичных карьер в кино. Из «Списка Шиндлера» в фильмы о «Гарри Поттере».

10. Эд Харрис.

Эд Харрис смог поднять почти каждый фильм, в котором он играл (часто в роли второго плана). Актер был номинирован на премию «Оскар» в общей сложности четыре раза.

11. Мишель Пфайффер.

Мишель Пфайффер — еще одна звезда, которая десятилетиями была в кинобизнесе, но не получила Оскара. Пфайффер была номинирована два раза за лучшую женскую роль.

12. Билл Мюррей.

Билл Мюррей может быть любимым американским актером, но он не любим Оскаром на протяжении всей своей карьеры. Комедийный актер был номинирован еще в 2004 году за роль в «Трудности перевода» Софии Копполы.

13. Джон Траволта.

В то время как Джон Траволта запомнился действительно знаковыми ролями, он только был номинирован на Оскар за «Лихорадку субботнего вечера» и «Криминальное чтиво».

14. Сэмюэл Л. Джексон.

Верьте или нет, Самуэль Л. Джексон снялся в более чем 100 фильмах. Только один из этих фильмов получил Оскара. Неудивительно, что это было «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

15. Стив Бушеми.

Стив Бушеми (один из самых отличительных актеров современного кино) не имеет Оскара.

16. Тим Бертон.

Тим Бертон, несомненно, имеет один из самых творческих умов в шоу-бизнесе, но этот человек никогда не выигрывал «Оскар». Хотя, он был номинирован дважды за свои анимационные фильмы «Труп невесты» и «Франкенвини».

17. Ридли Скотт.

Ридли Скотт — еще один знаменитый режиссер, который никогда не возвращался домой с Оскаром. Режиссер был номинирован четыре раза, совсем недавно за свой фильм «Марсианин» в 2016 году. Поскольку для режиссеров существует только одна категория, значительно сложнее уйти с статуей «Лучший режиссер».

18. Иэн МакКеллен.

Он один из самых заветных британских актеров своей эпохи, и все же сэр Иэн МакКеллен был номинирован на премию дважды (но никогда не выиграл). Его первой номинацией был фильм 1999 года «Боги и монстры», а второй была его знаменитая роль Гэндальфа в первом «Властелине Колец».

19. Брэдли Купер.

Актер был номинирован, но статуэтку так и не получил.

20. Лиам Нисон.

Когда-то мы были уверены, что Лиам Нисон заработает Оскар в какой-то момент своей карьеры. Год был 1994, и Нисон был номинирован на роль в «Списке Шиндлера».

21. Хью Джекман.

Мало того, что это прекрасный актер, он может также петь и танцевать. Хью Джекман был номинирован лишь однажды.

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