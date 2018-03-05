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Алматинцы наблюдали необычное природное явление

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Фото : STORMnews.ru5 марта 2018, 10:39

Алматинцы сегодня утром увидели необычное природное явление под названием гало, передает InAlmaty.kz.

Гало - это атмосферное оптическое явление, которое образуется в результате дисперсии света в кристаллах льда. Ледяные кристаллы разной формы могут летать в воздухе, и отражаясь от них лучи солнца образуют этот оптический феномен. Днем ранее гало наблюдали жители Кемеровской области России, а в конце февраля необычное явление лицезрели в Бразилии.

Бразилия. Февраль 2018 год

Флорианаполис, Бразилия . Февраль 2018 год


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