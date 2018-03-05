Алматинцы наблюдали необычное природное явление
Горожане делятся фотографиями в социальных сетях.
Фото : STORMnews.ru5 марта 2018, 10:39
Алматинцы сегодня утром увидели необычное природное явление под названием гало, передает InAlmaty.kz.
Гало - это атмосферное оптическое явление, которое образуется в результате дисперсии света в кристаллах льда. Ледяные кристаллы разной формы могут летать в воздухе, и отражаясь от них лучи солнца образуют этот оптический феномен. Днем ранее гало наблюдали жители Кемеровской области России, а в конце февраля необычное явление лицезрели в Бразилии.
Бразилия. Февраль 2018 год
Флорианаполис, Бразилия . Февраль 2018 год
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