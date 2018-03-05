Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств за январь 2018 года

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев транспортных средств обеспечило за январь 2018 года 40,6% от собранных премий по обязательному страхованию в целом (годом ранее - 49,5%), и сразу 78,4% от страховых выплат (годом ранее - 79,6%).

Поступления по страховым премиям по ОГПО владельцев транспортных в январе текущего года составили 4 млрд тг, что на 5,1% больше, чем за январь прошлого года.

Выплат было на 1,9 млрд тг, на 7,3% меньше, чем в январе 2017 года. Объем собранных премий по ОГПО в 2,1 раза больше объема страховых выплат по ним, годом ранее премии превышали выплаты в 1,9 раза.

Среди страховых компаний РК самый большой объем собранных премий за январь 2018 года по ОГПО владельцев транспортных средств у «Коммеск-Омiр» - 1 млрд тг, что в 5,5 раза больше, чем за январь 2017 года.

Следом идет СК «Евразия», с объемом 575,9 млн тг, рост за год - на 77,3%, замыкает тройку лидеров «Номад Иншуранс» - 527,3 млн тг, рост за год - на 23,9%.

По объему страховых выплат среди страховых компаний страны лидирует «Евразия», с объемом в 195,8 млн тг, рост за год - на 33,7%.

Также в тройке топов по выплатам «Нурполис» - 190,4 млн тг (+12,6%) и «Сентрас Иншуранс» - 170,6 млн тг (+31,8%).