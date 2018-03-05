Услуги рекламы и маркетинга обошлись казахстанцам в 220 миллиардов тенге за год - на 21% больше, чем годом ранее

За январь-декабрь 2017 услуги в области рекламы и изучения рынка достигли 220,2 млрд тг - на 21,2% больше, чем годом ранее*.

Традиционно, наибольший объем услуг сконцентрирован в финансовом центре - Алматы: сразу 83,5% от РК, 183,9 млрд тг, на 21,9% больше, чем годом ранее. Именно в Алматы работает большинство агентств, оказывающих услуги рекламы и маркетинга по всему РК. Так, в южной столице работают такие крупные рекламные агентства, как «Регион - Медиа», «Проект-2», «Human & Horse Pia», «PromoMax», исследовательская компания «Acnielsen Kazakhstan», а также, к примеру, международное РА GForce Grey, аффилированное с транснациональной сетью Grey Global Group (США), и т.д.

По итогам 2017 года, агентство GForce Grey заняло I место в «Рейтинге Креативности и Мастерства», который ежегодно публикует профессиональный ресурс AdAsia, определяя самые награждаемые креативные рекламные агентства, брендинг и дизайн-бюро, Digital и SMM-агентства Центрально-Азиатского региона. В копилке агентства - немало наград. К примеру, вирусная рекламная кампания «Енот-посудомойка», созданной агентством для бренда Kaspi.kz, принесла не только рост продаж на 41%, но и многочисленные награды на международных фестивалях рекламы, как на территории СНГ, так и в Европе, включая «золото» на фестивале маркетинговой эффективности Silver Mercury в Москве.

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды. Оперативные данные отличаются от уточненных годовых.

88,8% рекламных и маркетинговых услуг пришлось на деятельность рекламных агентств, 9% - на исследование рыночной конъюнктуры и общественного мнения, и 2,2% - на представление информации в СМИ.

На городскую местность пришлось 99,6% всего объема услуг - 219,3 млрд тг. Из них за счет населения было оказано 12,3%.

Примечательно, что симметрично росту объемов услуг увеличились и заработные платы в секторе.

Так, рекламщики и маркетологи получали в 2017 году в среднем 182,5 тысячи тенге в месяц - на 24,9% больше, чем годом ранее, в денежном выражении, и на 16,3% - в реальном, с учетом инфляции*. В то же время, в среднем по стране покупательская способность заработных плат, напротив, сократилась - минус 2,1%.

В 2017 году сотрудники рекламы и маркетинга зарабатывали на 22% больше средней заработной платы по РК.

*Сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.