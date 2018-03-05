Емельяненко нокаутировал поляка Байора за три минуты

Тяжеловес Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Лента.ру».

Россиянин отправил своего соперника в нокаут через три минуты после начала поединка, потом провел добивание, вынудив судью остановить бой.

В активе 29-летнего Байора 17 побед и 8 поражений. Свой последний бой он провел в августе, победив на турнире «ПЛОТФОРМА S-70», проходившем в Сочи, спортсмена из Узбекистана Александра Столярова.

Для Емельяненко это третья досрочная победа после его освобождения из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.