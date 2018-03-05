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Корпорация ORDA INVEST запустила для своих клиентов новую программу лояльности – TRADE IN

В данный момент Корпорация ORDA INVEST ведет активные продажи жилого комплекса «BAISANAT».

Фото : 5 марта 2018, 10:50

Теперь собственники жилых комплексов могут стать обладателями новых квадратных метров продав или обменяв свое жилье на новое у самой Корпорации. Процесс взаимодействия с клиентом очень прост.

Клиент, который хочет приобрести квартиру, подает заявку в ORDA INVEST. После ее обработки, клиенту предоставляется независимый оценщик (на выбор), для прохождения процедуры оценки. После согласования стоимости выкупа обеими сторонами, Корпорация берет в зачет стоимость прежней квартиры, предлагая клиенту желаемую недвижимость.

Если стоимость нового жилья превышает зачтенную сумму, то оставшуюся сумму клиент может внести за период, оговоренный сторонами.

В данный момент Корпорация ORDA INVEST ведет активные продажи жилого комплекса «BAISANAT», где программа лояльности TRADE IN уже успешно реализовывается.


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