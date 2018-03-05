В Аксае - новый аким города

В Аксае состоялись выборы на должность акима города. Большинством голосов акимом был избран Амангельды Тугузбаев.

В выборах приняли участие 12 депутатов районного маслихата. 75 % депутатов отдали свой голос за А.Тугузбаева, 8% проголосовали за второго кандидата Замира Мурзагалиева и 17% голосов было отдано Наталье Хайранбаевой, акиму Акбулаксого сельского округа.

Амангельды Тугузбаев родился в селе Федоровка Теректинского района. С 2007 по 2014 годы трудился руководителем аппарата акима Теректинского района. С предыдущего места работы перешел в заместителя акима Зеленовского района, где трудится по настоящее время.