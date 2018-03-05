Утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу

В соответствии с подпунктом 120) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу. Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь по туберкулезу взрослому и детскому населению, осуществляют мероприятия, направленные на профилактику, выявление, диагностику, лечение больных туберкулезом с целью снижения заболеваемости, распространенности, инвалидности и смертности от туберкулеза. Медицинская помощь по туберкулезу оказывается на 3 уровнях. Медицинская помощь по туберкулезу на первом уровне предоставляется организациями оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь и включает: 1) профилактику туберкулеза среди общего населения; 2) раннее выявление туберкулеза среди групп риска и обязательного контингента путем проведение флюорографического скрининга и туберкулинодиагностики; 3) выявление врачами общей практики, участковыми терапевтами, фтизиатрами туберкулеза среди лиц, обратившихся с грудными жалобами и симптомами интоксикации; 4) верификацию диагноза путем проведения лабораторного и инструментального исследования флюороположительных лиц и лиц с симптомами туберкулеза; 5) направление на госпитализацию больных туберкулезом в противотуберкулезные организации для предоставления специализированной медицинской помощи; 6) непосредственно контролируемое лечение противотуберкулезными препаратами в амбулаторных условиях; 7) динамическое наблюдение за больными туберкулезом; 8) стационарозамещающую помощь в условиях дневных стационаров, стационара на дому или с привлечением патронажных сестер и мобильных групп; 9) диспансерное наблюдение; 10) оформление медицинской документации установленной формы. Медицинская помощь по туберкулезу на втором уровне предоставляется организациями оказывающие стационарную помощь (противотуберкулезная больница (диспансер) в городе республиканского значения и столице, в областном центре) и включает: 1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, включая молекулярно-генетические методы; 2) лечение туберкулеза внелегочной локализации; 3) хирургическое лечение легочного и внелегочного туберкулеза по показаниям; 4) консультации специалистов согласно выявленной патологии заболевания; 5) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии; 6) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии; 7) непосредственно контролируемое лечение; 8) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты; 9) симптоматическое и патогенетическое лечение; 10) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения; 11) когортный и статистический анализ; 12) организационно-методическая работа; 13) стационарозамещающая помощь в условиях дневных стационаров и мобильных бригад; 14) организация принудительного и паллиативного лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии; 15) выписка больного с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни. Медицинская помощь по туберкулезу на третьем уровне предоставляется Научной организацией в области здравоохранения (Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан) и включает: 1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, в том числе молекулярно-генетических методов; 2) консультацию специалистов согласно выявленной патологии заболевания; 3) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии; 4) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии; 5) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты; 6) симптоматическое и патогенетическое лечение; 7) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения; 8) хирургическое лечение туберкулеза легочной и внелегочной локализаций по показаниям; 9) когортный и статистический анализ; 10) организационно-методическая работа (организация семинаров, совещаний, конференций, информационно-разъяснительная работа, мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий по стране); 11) научные исследования; 12) клинические исследования лекарственных средств и медицинских изделий; 13) участие в мультицентровых клинических исследованиях; 14) участие в разработке нормативных правовых актов, клинических руководств, стандартов и клинических протоколов диагностики и лечения; 15) организация и обеспечение среднего образования детей с туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью; 16) выписка пациента с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни. Постановка диагноза туберкулез и туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, регистрация всех случаев, определения тактики лечения и диспансерного наблюдения решается Централизованной врачебно-консультативной комиссией. В состав Централизованной врачебно-консультативной комиссии входят: председатель (руководитель противотуберкулезной организации), заместитель председателя, члены (заведующие организационно-методическим отделом, отделениями для лечения больных туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в том числе у детей, провизор/лекарственный координатор и секретарь). Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.