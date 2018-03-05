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Утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 994 «Об утверждении Инструкции по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 120) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу.

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь по туберкулезу взрослому и детскому населению, осуществляют мероприятия, направленные на профилактику, выявление, диагностику, лечение больных туберкулезом с целью снижения заболеваемости, распространенности, инвалидности и смертности от туберкулеза.

Медицинская помощь по туберкулезу оказывается на 3 уровнях.

Медицинская помощь по туберкулезу на первом уровне предоставляется организациями оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь и включает:

1) профилактику туберкулеза среди общего населения;

2) раннее выявление туберкулеза среди групп риска и обязательного контингента путем проведение флюорографического скрининга и туберкулинодиагностики;

3) выявление врачами общей практики, участковыми терапевтами, фтизиатрами туберкулеза среди лиц, обратившихся с грудными жалобами и симптомами интоксикации;

4) верификацию диагноза путем проведения лабораторного и инструментального исследования флюороположительных лиц и лиц с симптомами туберкулеза;

5) направление на госпитализацию больных туберкулезом в противотуберкулезные организации для предоставления специализированной медицинской помощи;

6) непосредственно контролируемое лечение противотуберкулезными препаратами в амбулаторных условиях;

7) динамическое наблюдение за больными туберкулезом;

8) стационарозамещающую помощь в условиях дневных стационаров, стационара на дому или с привлечением патронажных сестер и мобильных групп;

9) диспансерное наблюдение;

10) оформление медицинской документации установленной формы.

Медицинская помощь по туберкулезу на втором уровне предоставляется организациями оказывающие стационарную помощь (противотуберкулезная больница (диспансер) в городе республиканского значения и столице, в областном центре) и включает:

1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, включая молекулярно-генетические методы;

2) лечение туберкулеза внелегочной локализации;

3) хирургическое лечение легочного и внелегочного туберкулеза по показаниям;

4) консультации специалистов согласно выявленной патологии заболевания;

5) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;

6) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;

7) непосредственно контролируемое лечение;

8) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты;

9) симптоматическое и патогенетическое лечение;

10) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;

11) когортный и статистический анализ;

12) организационно-методическая работа;

13) стационарозамещающая помощь в условиях дневных стационаров и мобильных бригад;

14) организация принудительного и паллиативного лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;

15) выписка больного с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни.

Медицинская помощь по туберкулезу на третьем уровне предоставляется Научной организацией в области здравоохранения (Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан) и включает:

1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, в том числе молекулярно-генетических методов;

2) консультацию специалистов согласно выявленной патологии заболевания;

3) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;

4) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;

5) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты;

6) симптоматическое и патогенетическое лечение;

7) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;

8) хирургическое лечение туберкулеза легочной и внелегочной локализаций по показаниям;

9) когортный и статистический анализ;

10) организационно-методическая работа (организация семинаров, совещаний, конференций, информационно-разъяснительная работа, мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий по стране);

11) научные исследования;

12) клинические исследования лекарственных средств и медицинских изделий;

13) участие в мультицентровых клинических исследованиях;

14) участие в разработке нормативных правовых актов, клинических руководств, стандартов и клинических протоколов диагностики и лечения;

15) организация и обеспечение среднего образования детей с туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью;

16) выписка пациента с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни.

Постановка диагноза туберкулез и туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, регистрация всех случаев, определения тактики лечения и диспансерного наблюдения решается Централизованной врачебно-консультативной комиссией.

В состав Централизованной врачебно-консультативной комиссии входят: председатель (руководитель противотуберкулезной организации), заместитель председателя, члены (заведующие организационно-методическим отделом, отделениями для лечения больных туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в том числе у детей, провизор/лекарственный координатор и секретарь).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

5 марта 2018, 10:47
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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