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Утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 994 «Об утверждении Инструкции по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 120) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждена Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу.
Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь по туберкулезу взрослому и детскому населению, осуществляют мероприятия, направленные на профилактику, выявление, диагностику, лечение больных туберкулезом с целью снижения заболеваемости, распространенности, инвалидности и смертности от туберкулеза.
Медицинская помощь по туберкулезу оказывается на 3 уровнях.
Медицинская помощь по туберкулезу на первом уровне предоставляется организациями оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь и включает:
1) профилактику туберкулеза среди общего населения;
2) раннее выявление туберкулеза среди групп риска и обязательного контингента путем проведение флюорографического скрининга и туберкулинодиагностики;
3) выявление врачами общей практики, участковыми терапевтами, фтизиатрами туберкулеза среди лиц, обратившихся с грудными жалобами и симптомами интоксикации;
4) верификацию диагноза путем проведения лабораторного и инструментального исследования флюороположительных лиц и лиц с симптомами туберкулеза;
5) направление на госпитализацию больных туберкулезом в противотуберкулезные организации для предоставления специализированной медицинской помощи;
6) непосредственно контролируемое лечение противотуберкулезными препаратами в амбулаторных условиях;
7) динамическое наблюдение за больными туберкулезом;
8) стационарозамещающую помощь в условиях дневных стационаров, стационара на дому или с привлечением патронажных сестер и мобильных групп;
9) диспансерное наблюдение;
10) оформление медицинской документации установленной формы.
Медицинская помощь по туберкулезу на втором уровне предоставляется организациями оказывающие стационарную помощь (противотуберкулезная больница (диспансер) в городе республиканского значения и столице, в областном центре) и включает:
1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, включая молекулярно-генетические методы;
2) лечение туберкулеза внелегочной локализации;
3) хирургическое лечение легочного и внелегочного туберкулеза по показаниям;
4) консультации специалистов согласно выявленной патологии заболевания;
5) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;
6) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;
7) непосредственно контролируемое лечение;
8) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты;
9) симптоматическое и патогенетическое лечение;
10) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;
11) когортный и статистический анализ;
12) организационно-методическая работа;
13) стационарозамещающая помощь в условиях дневных стационаров и мобильных бригад;
14) организация принудительного и паллиативного лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;
15) выписка больного с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни.
Медицинская помощь по туберкулезу на третьем уровне предоставляется Научной организацией в области здравоохранения (Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан) и включает:
1) диагностику туберкулеза, туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с применением лабораторных диагностических методов, в том числе молекулярно-генетических методов;
2) консультацию специалистов согласно выявленной патологии заболевания;
3) учет и регистрация случаев туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;
4) подбор и назначение лечения, в соответствии с имеющейся нозологией и клиническими протоколами диагностики и лечения по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии;
5) обеспечение мониторинга лечения и побочных реакций на противотуберкулезные препараты;
6) симптоматическое и патогенетическое лечение;
7) ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;
8) хирургическое лечение туберкулеза легочной и внелегочной локализаций по показаниям;
9) когортный и статистический анализ;
10) организационно-методическая работа (организация семинаров, совещаний, конференций, информационно-разъяснительная работа, мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий по стране);
11) научные исследования;
12) клинические исследования лекарственных средств и медицинских изделий;
13) участие в мультицентровых клинических исследованиях;
14) участие в разработке нормативных правовых актов, клинических руководств, стандартов и клинических протоколов диагностики и лечения;
15) организация и обеспечение среднего образования детей с туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью;
16) выписка пациента с оформлением документации и выдачей на руки больному выписки из истории болезни.
Постановка диагноза туберкулез и туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, регистрация всех случаев, определения тактики лечения и диспансерного наблюдения решается Централизованной врачебно-консультативной комиссией.
В состав Централизованной врачебно-консультативной комиссии входят: председатель (руководитель противотуберкулезной организации), заместитель председателя, члены (заведующие организационно-методическим отделом, отделениями для лечения больных туберкулезом, туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в том числе у детей, провизор/лекарственный координатор и секретарь).
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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