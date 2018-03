Мать игрока «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса живет в контейнере

Мать полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Найлса ведет бродяжнический образ жизни, сообщает британский таблоид The Mirror.

По информации издания, 38-летняя Джули Найлс живет в металлическом контейнере площадью три квадратных метра на металлобазе. Каждый день, чтобы переночевать ей приходится пробираться мимо охранников.

В то время, как 20-летний полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс получает зарплату до 30 тысяч фунтов в неделю, и живет в вместе с братом в арендованных апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов.

По словам Джули Найлс, сын мог бы купить ей квартиру с двухнедельной зарплаты, чтобы не вынуждать ее бомжевать, но сделать этого он не может. Мать футболиста понимает, что она сделала не так, но признается, что несмотря ни на что любит обоих своих сыновей.

