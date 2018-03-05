Лже-сотрудник КНБ за деньги обещал добиться оправдания осужденного

Теперь его самого приговорили к лишению свободы.

Районным судом № 2 Катон-Карагайского района рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного по п.1 ч.3 ст.190 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда №2 Катон-Карагайского района ВКО.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, находясь в Усть-Каменогорске, узнал, что сын потерпевшего судом был лишен свободы за совершение коррупционного правонарушения. Мужчина связался с отцом осужденного, представился сотрудником КНБ.

"Пояснил, что ознакомился с материалами уголовного дела, уверен в невиновности сына потерпевшего, желает помочь в оправдании и освобождении из мест лишения свободы, для чего ему требуются денежные средства в сумме 210000 тенге. В свою очередь, потерпевший желая помочь своему сыну, доверившись гр.А., передал вышеуказанную сумму денежных средств. По этим же надуманным основаниям путем обмана потерпевшего гр.А. еще несколько раз получал денежные средства", - рассказали в суде.

Подсудимый свою вину полностью признал. Приговором суда он был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 7 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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