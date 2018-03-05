"Форма воды" получила "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Гильермо дель Торо также признан "Лучшим режиссером".

Картина "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо получила в воскресенье главную премию "Оскар" на 90-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, передает ТАСС.

На премию в номинации "Лучший фильм" были выдвинуты в этом году девять картин. Наиболее вероятными победителями считались "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны.

Кроме того, мексиканец Гильермо дель Торо награжден премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Форма воды" (The Shape of Water).

С дель Торо в этой номинации соперничали постановщики Кристофер Нолан ("Дюнкерк", Dunkirk), Джордан Пил ("Прочь", Get Out), Грета Гервиг ("Леди Бёрд", Lady Bird), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить", Phantom Thread).

53-летний дель Торо ранее получил за режиссуру "Формы воды" "Золотой глобус" и премию Critics' Choice ("Выбор критиков"). Он уже номинировался в 2007 году на "Оскар" за сценарий к его испаноязычной ленте "Лабиринт Фавна" (El laberinto del fauno, 2006), однако награду тогда не получил.

"Форма воды" выдвинута в 2018 году в 13 номинациях на "Оскар", включая категорию "Лучший фильм". Лента рассказывает фантастическую историю любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека-амфибии, пойманного в водах Амазонии. Картина, действие которой происходит на фоне холодной войны между США и СССР, представляет собой смешение различных жанров: от триллера и фильма ужасов до комедии и мюзикла.

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