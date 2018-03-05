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Названы победители премии "Оскар" за женскую и мужскую роль

Ими стали Фрэнсис Макдорманд и Гэри Олдман.

Фото : © AP Photo / Chris Pizzello5 марта 2018, 11:11

Награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд, передает РИА Новости.

В этой категории также были представлены актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа, в 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США "Оскар" за "Лучшую мужскую роль".

Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".

В этой категории конкуренцию ему составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Олдман ранее завоевал "Золотой глобус", премию актерской гильдии США и награду BAFTA.


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