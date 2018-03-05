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Упавшая в лестничный пролёт женщина скончалась в больнице Костаная

Пострадавшая неделю провела в реанимации Костанайской городской больницы.

Фото : alau.kz5 марта 2018, 11:50

По словам главного врача медицинского учреждения Самата Шуменбаева, пострадавшая скончалась, не приходя в сознание, передает alau.kz.

По словам Самата Шуменбаева, в результате падения женщина получила сочетанную травму.

Она поступила в тяжелейшем состоянии. «У нее черепно-мозговая травма, перелом костей. Она поступила в состоянии травматического шока. Не приходя в сознание, она скончалась», — сообщил главврач больницы.

Напомним, 25 февраля женщина упала и получила тяжелые травмы в результате падения. Позже в полиции прокомментировали факт.


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