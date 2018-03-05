Полицейский-казах из Нью-Йорка назвал дату следующего боя

Нью-йоркский полицейский боксер с казахскими корнями Димаш Ниязов назвал дату своего следующего поединка, сообщает Zakon.kz.

В интервью AB Boxing News Ниязов сообщил, что вероятно выйдет на ринг 19 мая в Бруклине (Нью-Йорк). Уроженец Казахстана планирует выступить в рамках большого вечера профессионального бокса, в андеркарде поединка чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана.

«Мой следующий бой, вероятно, пройдет в мае. В андеркарде у Кита Турмана», -сказал Димаш.

Всего на счету полицейского 13 побед на профи-ринге. Последний бой он провел 11 ноября, где одержал победу над техническим нокаутом в пятом раунде над Агустином Маурасом из США.