Нормативное постановление Верховного Суда

применять по аналогии законодательства

Бурибаев Ермек Абильтаевич

профессор, доктор юридических наук,

Хамзина Жанна Амангельдиновна

профессор, доктор юридических наук

Введение в проблему

«Применить Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан по аналогии законодательства» - именно так решил один из районных судов г.Алматы и исключительно на основе применения по аналогии законодательства Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан (НП, нормативное постановление ВС), не найдя нормы, регулирующей спорное правоотношение, разрешил гражданское дело по существу.

Речь идет о реальном частно-правовом споре, в который мы были прямо или косвенно вовлечены. А именно, районный суд применил к корпоративному спору между участниками некоммерческой организации относительно выборов органа управления, не найдя в законодательстве и Уставе правовых норм, регламентирующих существо спора, Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года №2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Признаемся, правовая мотивировка решения повергла в шок, за годы исследований мы в принципе не сталкивались с научной дискуссией о применении по аналогии НП, горизонты научных изысканий не допускали эту несуразную по своей квинтэссенции идею. С другой стороны, данное решение позволило посмотреть на вопросы статуса, правовой природы НП с другой, практической стороны правоприменения, выявить проблемы построения отечественных систем источников нормативных правовых актов и источников права.

Изучение дискуссий казахстанских ученых, практиков позволило установить следующие преобладающие устоявшиеся позиции относительно правовой природы НП. Оговоримся, что мы не преследовали цели нахождения ответа на вопрос: какое место в системе нормативных правовых актов занимают нормативные постановления ВС, поскольку эта проблема лежит в плоскости последующего анализа, на наш взгляд, обусловленного первичным вопросом: является или нет НП нормативным правовым актом.

Одни исследователи считают, что нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда - это самостоятельная группа нормативных правовых актов, отличающаяся и не связанная с обычными нормативными актами. Выделяют две группы нормативных правовых актов: 1) нормативные правовые акты законодательных и исполнительных государственных органов; 2) нормативные правовые акты Конституционного Совета РК и Верховного Суда РК - интерпретационные нормативные правовые акты [1].

Другие делают заключения о том, что нормативные постановления Верховного Суда не являются нормативными правовыми актами [2]. Третьи относят НП к интерпретационным правовым актам, которые связаны с понятием «официальное толкование норм права», заключая, что значение нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан как интерпретационных актов, а не нормативно-правовых, не станет меньше. Наоборот, оно только возрастет. И, прежде всего, для единообразия правоприменительной судебной практики. [3].

Полагаем, в отечественном правоведении имеют место иные взгляды на вопрос о сущности НП, но приведенные позиции являются, на наш взгляд, исходя из уровня их цитирований, топовыми среди юристов.

Мы предлагаем посмотреть на вопрос о статусе НП с практической позиции правоприменения на основе реального решения суда, то есть тех самых правовых последствий, порожденных применением по аналогии законодательства НП.

Дискуссия

1. Как не парадоксально, но суд имеет определенную правовую возможность применить по аналогии гражданского законодательства Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года №2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» к спорным внутрикопоративным отношениям некоммерческой организации (к отношениям об оспаривании результатов выборов органа управления), как, впрочем, и иные постановления, например, Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 8 «О применении законодательства об акционерных обществах».

Так, обосновывая реализацию приведенного «приема», суд сослался на ст.5 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК), регламентирующую порядок применения гражданского законодательства по аналогии и якобы допускающую применение по аналогии НП как форму аналогии законодательства. Согласно пункту 1 указанной нормы, в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 1 ГК отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствуют применимые к ним обычаи, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия закона).

Для проблемы настоящего исследования важное положение в приведенном правиле заключается в санкционировании применения по аналогии гражданского законодательства (текстуально в норме ГК отождествлены аналогия гражданского законодательства и аналогия закона).

Далее анализ ситуации ведет нас по двум направлениям.

Первое. Согласно пп.16) ст.1 Закона «О правовых актах», законодательство - совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. В силу п.1 ст.4, п.2 ст.7 указанного закона, НП включено в систему законодательства, НП является нормативным правовым актом основного вида, а, значит, НП входит в систему законодательства,

Второе. Противоположное требование кодекса. Согласно п.1 ст.3 ГК, гражданское законодательство основывается на Конституции и состоит из ГК, принятых в соответствии с ним иных законов, указов Президента, имеющих силу закона, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса Парламента (законодательных актов), а также указов Президента, постановлений Правительства, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1 ГК.

Таким образом, буквальное содержание одной из основополагающих норм ГК закрепляет правило: гражданское законодательство не включает в себя НП, состоит из выше перечисленного ограниченного круга источников права.

Представленная коллизия должна разрешаться по правилу Закона «О правовых актах»: при наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня. Применительно к рассматриваемой ситуации - на основе п.2 ст.3 ГК, который гласит, что в случае противоречия норм гражданского права, содержащихся в актах законодательства Республики Казахстан, применяются положения ГК.

Соответственно в итоге мы имеем два диаметральные позиции законодательства: ГК не относит НП к системе гражданского законодательства. Напротив, Закон «О правовых актах» закрепляет статус НП как нормативного правового акта и соответственно включает его в состав системы законодательства, не делая различий об отраслевой принадлежности последней категории.

Далее для разрешения приведенного казуса логическим шагом является обращение к содержанию Конституции с целью уяснения вопроса о принадлежности НП к нормативным правовым актам (нпа), а значит, согласно Закону «О правовых актах», - к системе законодательства.

2. В соответствии с п.1 ст.4 Конституции, действующим правом в Казахстане являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республик.

Конституционный Совет (КС) в постановлении от 28 октября 1996 года № 6/2 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 Конституции Республики Казахстан» определил следующее смысловое содержание указанной конституционной нормы, дословно: «Под «действующим правом» по смыслу пункта 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан следует понимать те нормы Конституции и других перечисленных в данной статье нормативных правовых актов, а также международных обязательств Республики, которые на конкретный момент не отменены, а международные обязательства не расторгнуты». То есть в рассматриваемом постановлении КС фактически поставил знак равенства между нормативными правовым актами и нормативными постановлениями КС и ВС. Подобное утверждение содержится и в мотивировочной части акта КС, в п.1, с еще более расширенной формулировкой нпа, а именно в указанном пункте постановления перечисляются все источники действующего права, в том числе международные договора, ратифицированные Казахстаном. А в следующем предложении делается замечание, что все указанные нормативные правовые акты включаются в состав действующего права, если они не отменены, в том числе - в связи с принятием новых нормативных актов.

Дополнительно отметим, на наш взгляд, последняя приведенная часть постановления КС некорректна не только в аспекте отнесения международных ратифицированных договоров к нормативным правовым актам, а также в части фактического ограничения данным источником действующего права конституционной формулировки о том, что в его состав включаются нормы международных договорных и иных обязательств Республики, которые не исчерпываются международными ратифицированными договорами.

Таким образом, в выше изложенной резолютивной части постановления КС имеет место отнесение нормативных постановлений Верховного Суда и Конституционного Совета к нормативным правовым актам.

При этом в содержании постановления КС от 28 октября 1996 года № 6/2 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 Конституции Республики Казахстан» нет ни одного логического обоснования почему, основываясь на каких аргументах, КС пришел подобному выводу, отсутствует теоретическая, правовая мотивировка этого шага, существенно повлиявшего в последующем на формирование системы права Казахстана, а также послужившего отправным моментом, а иногда и главным аргументом для множества научных исследований. На наш взгляд, в данном аспекте в постановлении КС отсутствует собственно толкование отнесения НП к нормативным правовым актам, соответственно данное стержневое положение не воспринимается нами как достаточно аргументированное.

Понятие «иные нормативные акты» разъяснено в п.2 резолютивной части Постановления КС РК от 6 марта 1997 года №3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан», нормативные постановления Верховного Суда и Конституционного Совета вынесены за круг иных нпа. В п.2 мотивировочной части указанного постановления КС делает вывод о том, что в п.1 ст.4 Конституции действующее право Республики Казахстан рассматривается как система норм права, содержащихся в принятых правомочными субъектами в установленном порядке нормативных правовых актах. В постановлении все, перечисленные в п.1 ст.4 Основного закона, источники права отнесены к нормативным правовым актам.

На наш взгляд, в п.1 ст.4 Конституции происходит отождествление действующего права как категории и норм следующих форм закрепления права: Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. По сути, в конституционной норме (п.1 ст.4) перечислены все возможные формы закрепления норм права или происходит перечисление источников права. Полагаем, Основной закон выделяет четыре группы самостоятельных источников права: 1) Конституция, соответствующие ей законы и иные нормативные правовые акты; 2) международные договорные и иные обязательства Республики; 3) нормативные постановления Конституционного Совета; 4) нормативные постановления Верховного Суда. Соответственно ни постановления Верховного Суда, ни постановления Конституционного Совета не относятся в соответствии с Основным законом к нормативным правовым актам, аналогично к последним не относятся международные договорные и иные обязательстве Республики, выступающие самостоятельной формой действующего права.

На наш взгляд, в выше указанных актах КС не обоснован, ничем не подкреплен вывод о том, что НП является нормативным правовым актом, текст нормы Основного закона построен таким образом, что логически вычленяется общая категория для всех источников права - норма права, а далее - перечисление возможных форм ее закрепления. Соответственно в актах КС необоснованно, на основании только общего признака - норм права в их содержании, источники действующего права отнесены к одной правой категории нормативных правовых актов.

В пользу приведенных выше аргументов свидетельствует сама редакция п.1. ст.4 Конституции, в которой формы закрепления действующего права перечисляются через знак препинания, без указания на то, что постановления КС и ВС раскрывают содержание либо входят в состав нпа. В тексте конституционной нормы по смыслу разделено перечисление нормативных правовых актов, далее указаны международные обязательства, после которых изложены нормативные постановления ВС и КС.

Следует отметить, что отнесение нормативных постановлений КС и ВС к нормативным правовым актам порождает ряд конституционных казусов. Так, согласно п.2 ст.76 Конституции: судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики. Если буквально толковать данную норму, и исходить из того, что постановления КС и ВС - нпа, то судебная власть должна распространяться на все судебные дела и споры, возникающие на основе нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда, что не может иметь место в силу их ограниченного действия и особой правовой природы.

Согласно ст.78 Основного закона: если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлением о признании этого акта неконституционным. Однако в соответствии с законодательством, ни постановления Верховного Суда, ни постановления Конституционного Совета не могут быть обжалованы в Конституционный Совет с постановкой вопроса об их неконституционности.

Еще один казус для размышления: в силу содержания п.8 ст.62 Конституции РК: порядок разработки, представления, обсуждения, введения в действие и опубликования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики регулируется специальным законом и регламентами Парламента и его Палат. В данной норме речь идет о специальном законе, регулирующем процедуры разработки, принятия проведения экспертиз, мониторинга нпа, таковым сегодня является Закон от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах», который не регламентирует процедуры разработки, принятия нормативных постановлений КС и ВС.

Важным аспектом является совокупность правовых последствий утверждения НП в качестве нормативного правового акта. Законом «О правовых актах» закрепляется понятие «законодательство» как совокупности нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Если следовать буквальному толкованию и содержанию закона, то нормативные постановления ВС и КС следует отнести к законодательству, что противоречит правовой природе, как постановлений, так и устоявшемуся в теории права понятию «законодательство». Возникает множество иных нестыковок: от определений тех или иных категорий, когда при их закреплении в законе дается пространная отсылка на то, что какие-либо ее особенности регламентируются законодательством, а значит теоретически могут регулироваться нормативными постановлениями ВС и КС, до выявления содержания отраслевого законодательства, которое в своей подавляющей части, в отличие от ст.3 ГК, не содержит ограниченного перечисления его составляющих актов, используя формулировку «и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Соответственно фактически любое отраслевое законодательство включает в себя нормативные постановления ВС и КС.

Можно привести иные примеры, поскольку система действующего права наполнена использованием дефиниции «законодательство». В выше приведенном Постановлении КС от 6 марта 1997 года №3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан», в его резолютивной части, п.1, КС постановил: норму пункта 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, устанавливающую, что к действующему праву относятся нормативные постановления Верховного Суда, следует понимать таким образом, что Верховный Суд Республики Казахстан полномочен издавать нормативные постановления только по вопросам применения в судебной практике норм законодательства, в том числе и норм Конституции. Далее, если следовать тому, что в соответствии с Законом «О правовых актах» нормативные постановления КС и ВС - часть законодательства, то ВС имеет право издавать нормативные постановления по вопросам применения в судебной практике иных нормативных постановлений Верховного Суда и нормативных постановлений Конституционного Совета. Можно и дальше приводить примеры, которые очевидно разрушают логически выстроенную и признанную цепь: нормативные постановления ВС и КС - нормативные правовые акты, совокупность нормативных правовых актов - законодательство Республики Казахстан.

Исходя из анализа совокупности казусов и конституционных норм, полагаем, что изначально при разработке и принятии Конституции не предполагалось отнесения нормативных постановлений ВС и КС к нормативным правовым актам, что, в том числе, логически базируется на специальном конституционном режиме нпа, который не применяется к нормативным постановлениям Верховного Суда и Конституционного Совета.

3. Имеющая место судебная практика по применению НП по аналогии законодательства входит в противоречие с требованиями законов и правовой природой НП.

В соответствии с п.3 ст.5 Закона «О правовых актах», а также п.1 ст.17 Конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», в нормативном постановлении Верховного Суда содержатся разъяснения по вопросам судебной практики.

В НП разъяснения основаны на обобщениях судебной правоприменительной практики при рассмотрении конкретных дел. Обобщение судебной практики отражает ту реальную ситуацию, из которой видно, как суды понимают и применяют нормы закона при рассмотрении той или иной категории дел. При этом происходит разъяснение возможности применения нормы права к конкретной ситуации. НП «не может быть реализовано самостоятельно, а только наряду с разъясняемой нормой» [4]. Следовательно, НП не может применяться по аналогии к сходным отношениям. Так, например, Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года №2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» должно применяться исключительно к отношениям, судебной практике, связанным с деятельностью коммерческих товариществ, но не к судебной практике по делам о деятельности некоммерческих организаций, общественных организаций, акционерных обществе и т.п.

Следует добавить, что согласно содержанию Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (ГПК), у суда отсутствуют полномочия применения законодательства по аналогии. Правило об аналогии закона используется в гражданском процессе только в отношении нормативных правовых актов, принятых в форме законов, что прямо указано в пп. 10) Закона «О правовых актах»: аналогия закона - применение к неурегулированным общественным отношениям норм законов, регулирующих сходные общественные отношения. Согласно пп. 4) ст.1 Закона «О правовых актах», п.3 ст.61 Конституции РК: закон - нормативный правовой акт, который регулирует важнейшие общественные отношения, устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные Конституцией. В силу п.4 ст.13 Закона «О правовых актах, возможность применения аналогии закона и аналогии права в отношениях, регулируемых конкретными отраслями законодательства, определяется соответствующими законодательными актами. Соответственно такая возможность для суда в гражданском процессе закреплена в ст.6 ГПК.

Таким образом, аналогия закона не распространяется на действие нормативных постановлений Верховного суда РК, поскольку последние не являются законами. Вместе с тем, поскольку, как выше было указано, в ст.5 ГК текстуально отождествлены аналогия гражданского законодательства и аналогия закона, практически могут возникать разночтения в признании допустимых для суда процессуальных действий.

Выводы

1. Согласно п.1 ст.4 Конституции нормативные постановления Верховного Суда и Конституционного Совета не являются ни нормативными правовыми актами, ни видами нормативных правовых актов. В указанной конституционной норме нормативные постановления ВС и КС отнесены к источникам действующего права, их нормы составляют действующее право. В систему источников действующего права, кроме того, Основной закон включает: Конституцию, соответствующие ей законы и иные нормативные правовые акты; международные договорные и иные обязательства Республики. Исходя из сделанного вывода, считаем, что определение статуса нормативных постановлений ВС и КС в Законе «О правовых актах» как нормативных правовых актов противоречит положениям Конституции.

2. Включение нормативных постановлений ВС, как нормативных правовых актов, в систему законодательства влечет определенные практические проблемы правоприменения. Одно из них - обеспечение некоторой правовой возможности (или потенциала возможности) применения по аналогии гражданского законодательства нормативных постановлений ВС.

3. Требует уточнения п.1 ст.5 ГК в части того, что под применимым по аналогии гражданским законодательством понимается его дефиниция, закрепленная в п.1 ст.3 ГК. Иначе возникают разночтения при определении категории «законодательство» в целях применения его по аналогии между ГК и Законом «О правовых актах».

4. Имеющая место судебная практика по применению по аналогии законодательства нормативных постановлений ВС противоречит ГПК, поскольку подобное процессуальное действие кодексом не предусмотрено, а также Закону «О правовых актах», Конституционному закону «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

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1. Сулейменов М.К. Может ли нормативное постановление Верховного Суда быть выше закона? // https://www.zakon.kz/4808524-mozhet-li-normativnoe-postanovlenie.html.

Аналогичный вывод: «Нормативные постановления являются особой разновидностью нормативных правовых актов. Они полностью вписываются в тот необходимый перечень признаков, которые характерны для нормативных правовых актов: исходят от государственных органов, должностных лиц и других компетентных органов, имеют общеобязательность, продолжительность действия, многократность применения, распространенность на широкий круг субъектов. Вместе с тем, у них есть и своя специфика, заключающаяся в том, что в них большое количество интерпретационных норм, направленных на разъяснение действующего законодательства. Поэтому можно сказать, что нормативные постановления являются нормативными интерпретационными актами», сделан в заключительной части монографии Юридическая природа нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан. Под общей редакцией М.Т. Алимбекова, г.Астана, 2009

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