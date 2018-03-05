«Үздік фильм» номинациясында «Оскар» алған картина белгілі болды
АҚШ киноакадемиясының «Үздік фильм» номинациясындағы жүлдесін «Форма воды» фильмі жеңіп алды.
Фото : Хабар 245 марта 2018, 11:59
«Үздік фильм» номинациясында «Оскар» жүлдесін алған белгілі болды, деп хабарлайды Хабар 24.
АҚШ киноакадемиясының «Үздік фильм» номинациясындағы жүлдесін «Форма воды» фильмі жеңіп алды. Туындының режиссері Гильермо дель Торо.
Бұл фильммен қатар «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье» және «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» картиналары үздік фильм атану үшін таласты.
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