Туалет за 200 тенге возмутил Казнет

Фото с «ценником» распространяется в соцсетях.

На одном из рынков Караганды за посещение туалета просят 200 тенге, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Фото с «ценником» распространяется в соцсетях.

«Оказывается, у нас в городе есть туалеты за 200 тенге. При этом покупателям донера вход бесплатный. Первый раз вижу такое. Что за издевательство? Или это прикол? Может, пойти туда и проверить условия, насколько эта уборная соответствует своей громкой цене», — подписал фото автор, уточнив, что туалет находится «в районе рынка».

Пользователи соцсетей шутят над находчивыми предпринимателями.

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