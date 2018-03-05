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Туалет за 200 тенге возмутил Казнет

Фото с «ценником» распространяется в соцсетях.

Фото : skandal_krg5 марта 2018, 12:01

На одном из рынков Караганды за посещение туалета просят 200 тенге, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Фото с «ценником» распространяется в соцсетях.

«Оказывается, у нас в городе есть туалеты за 200 тенге. При этом покупателям донера вход бесплатный. Первый раз вижу такое. Что за издевательство? Или это прикол? Может, пойти туда и проверить условия, насколько эта уборная соответствует своей громкой цене», — подписал фото автор, уточнив, что туалет находится «в районе рынка».
Пользователи соцсетей шутят над находчивыми предпринимателями.


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