Германия признала платёжным средством биткоин и освободила от налогов сделки с ним

Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно которому биткоин был приравнян к платежным средствам с точки зрения налогообложения.

В сопроводительном документе цитируется решение Европейского суда 2015 года, определившего биткоин валютой с точки зрения налогообложения и отменившего налог на добавленную стоимость при покупках товаров и услуг при помощи криптовалют.

Следует отметить, что решение Европейского суда допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза относительно сути и регулирования криптовалют. Каждая страна может иметь свое мнение относительно того, что такое биткоин: валюта или товар.

Германия теперь официально определяет биткоин валютой - как отмечено в постановлении Минфина, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, так как используются участниками транзакций как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.

В январе текущего года глава Бундесбанка Йоахим Вюрмелинг заявил, что цифровые валюты наподобие биткоина должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций.

Между тем, в Японии две представляющие местную криптовалютную индустрию крупные ассоциации пришли к соглашению о формировании саморегулирующей организации, которая при содействии Агентства финансовых услуг (FSA) займется разработкой стандартов безопасности для инвесторов.

Организация, хотя пока еще не имеет официального названия, представляет 16 лицензированных бирж и начнет работу в апреле 2018 года. Среди областей ее деятельности также называется сфера первоначальных размещений монет (ICO).

Учредителями новой организации выступили Ассоциация криптовалютного бизнеса (JCBA) и Ассоциация блокчейна Японии (JBA). Председателем назначен глава JCBA и президент торговой платформы Money Partners Group Тайзен Окуяма, пост вице-председателя достался Юзо Кано, CEO токийской биржи bitFlyer и главе JBA.

Предполагается, что новое объединение будет вправе требовать от своих членов соблюдения строгих правил регулирования. Более того, если деятельность организации будет одобрена правительством, она сможет запрещать операторам бирж листинг определенных криптовалют и токенов, например, в случаях, если есть подозрения, что эти монеты используются для отмывания денег.