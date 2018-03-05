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Назарбаев озвучил новые социальные инициативы: Нам надо было накопить силы

Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества - Назарбаев.

Фото : 5 марта 2018, 12:17

На совместном заседании палат Парламента РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новые социальные инициативы, передает корреспондент Zakon.kz.

Совместное заседание палат Парламента Н. Назарбаев начал с благодарности народу Казахстана.

«Вместе мы прошли очень сложные времена. Я благодарен нашему народу, который поддерживал меня», - сказал он.

Также глава государства напомнил, что народ поддерживал его на выборах, добавив, что это «высшая награда» для него.

«Сегодня я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами. Я уже давно их обдумывал. Но нам надо было накопить силы и средства. И вот время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества. И сделать это через масштабные социальные проекты. Государство идет на эти, по существу, кардинальные меры. Идея «Казахстан наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом», - указал Н. Назарбаев.

«Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания палат Парламента. Социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев. Я убежден, процветающий Казахстан это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом», - подчеркнул Президент РК.

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Ксения Давыдова, Астана


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