Audi выпустит прототипы электрокара E-Tron на улицы Женевы

Немецкая компания Audi опубликовала первое официальное изображение электрического внедорожника E-Tron, мировая премьера которого состоится в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Помимо этого, премиальная компания анонсировала уникальное мероприятие. Так, несколько прототипов электрокара повышенной проходимости Audi E-Tron будут выпущены на улицы Женевы 5 и 6 марта.

Прототипы электрического внедорожника Audi E-Tron будут ездить по центру Женевы, а у всех фанатов и журналистов появится шанс сфотографировать новинку ещё до её официальной премьеры. Свои фотографии люди могут размещать на страничках в социальных сетях, используя хэштег #etron.

Самые красивые фотографии прототипа Audi E-Tron будут представлены на специальном сайте немецкой компании Audi, демонстрируя новый электрический внедорожник в форме, близкой к производству, и под специальной камуфляжной упаковкой.

Напомним, электрический внедорожник Audi E-Tron – это серийная версия концепта Audi E-Tron Quattro, который был впервые показан широкой общественности на автосалоне во Франкфурте 2015 года.

Концепция Audi E-Tron Quattro была упакована тремя электромоторами, суммарной мощностью около 430 лошадиных сил. На небольшое время мощность силовой установки может составлять 500 лошадиных сил. Ускорение с 0 до 100 км/ч – 4,6 секунды. Запас хода – 310 миль (500 км).

Via livecars

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