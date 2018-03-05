Назарбаев озвучил новые социальные инициативы
Он представил пять инициатив.
Фото : соцсети5 марта 2018, 12:00
На совместном заседании палат Парламента РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новые социальные инициативы, сообщает Zakon.kz.
«Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания палат Парламента. Социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев. Я убежден, процветающий Казахстан это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом», - подчеркнул Президент РК.
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