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Назарбаев озвучил новые социальные инициативы

Он представил пять инициатив.

Фото : соцсети5 марта 2018, 12:00

На совместном заседании палат Парламента РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новые социальные инициативы, сообщает Zakon.kz.

«Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания палат Парламента. Социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев. Я убежден, процветающий Казахстан это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом», - подчеркнул Президент РК.


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