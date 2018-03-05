Жительница Колымы, прятавшая в квартире тело матери, получила условный срок

Тело нашли в квартире работники коммунальной службы.

Жительница поселка Талая на Колыме полтора года скрывала смерть матери, прятала ее тело в квартире и получала за нее пенсию, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за мошенничество в крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Магаданской области.

Как отмечается в сообщении, мать осужденной скончалась в марте 2016 года, однако дочь решила об этом факте никому не сообщать, в том числе правоохранителям и социальным учреждениям.

"Имея нотариально оформленную доверенность от мамы на получение пенсии, осужденная на протяжении полутора лет скрывала факт ее смерти, однако ежемесячно получала за нее страховую пенсию в почтовом отделении поселка. Всего, таким образом, женщина похитила денежные средства управления Пенсионного фонда России в городе Магадане Магаданской области (межрайонное) на сумму более 467 тысяч рублей (больше 2,5 миллионов тенге)", — говорится в сообщении.

О незаконном получении дочерью пенсии умершей стало известно в октябре 2017 года после того, как тело нашли в квартире работники коммунальной службы, проводившие аварийные работы по ремонту системы водоотведения.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на полтора года", — информирует ведомство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!