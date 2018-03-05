Жителей подтопленного Атбасара предложили переселить

75% жителей города Атбасар в Акмолинской области поддержали идею чиновника.

Заместитель акима Акмолинской области Василий Крылов вместо строительства новой защитной дамбы в Атбасаре предложил переселить жителей из зон возможного подтопления, передает корреспондент BNews.kz.

Известно, что в 2017 году межведомственной комиссией под руководством комитета водных ресурсов было проведено исследование, по итогам которого было рекомендовано возвести новую защитную дамбу и провести дноуглубительные, днорасширительные работы в русле реки Жабай. Тогда из областного на разработку проекта по сооружению дамбы было выделено 50 млн тенге.

"В рамках проекта мы уже видим что такое дамба в городе Атбасар. Прежде всего, протяжённость почти 9,5 км, высота на разных участках, в среднем это около 6 м. И дамба будет представлять собой сложный гидротехнический объект с 20 гидросооружениями. Понятно, что все гидротехнические сооружения они имеют свойство прокачивать воду и в любом случае будут определенные зоны поступления воды. В том числе учетом того, что это гидротехническое сооружение достаточно сложная должна быть компания, которая будет содержать это сооружение, и затраты 50-100 млн в год. То есть эффективность строительства и стоимость 10 млрд практически", - сказал в сенате на встрече с руководством заинтересованных госорганов по вопросам водной безопасности заместитель акима Акмолинской области.

Как отметил Крылов, сооружение дамбы и его содержание обойдётся государству в несколько раз дороже в сравнении со строительством новых домов для жителей Атбасара, которые расположатся вдалеке от зон подтопления.

"Жителями и общественностью инициирован альтернативный вариант, в принципе он прорабатывался с нами – это вопрос переселения из зон возможного подтопления с проведением дноуглубительных и берегоукрепительных работ по реке Жабай. Оно в основном поддержано общественностью. По деньгам что получается: стоимость затрат по дамбе срок и проведение дноуглубительных и днорасширительных работ – это 12 млрд в итоге. И те затраты которые мы можем понести в случае переселение жителей, строительство новых домов – 5 млрд тенге", - отметил он.

В ходе встрече Сенатор Дарига Назарбаева задала спикеру вопрос: "Все жители готовы переселится"?

"Мы провели опрос полностью 528 респондентов, которые сегодня имеются. Провели анкетирование, согласны полностью 75% , и 25% ждут принятие решения государственными органами, то есть находятся в ожидании, сомнении. Сегодня на виду того, что уже строятся дома – уровень и ккачество строительство домов. То есть на это тоже определенный стимул есть, для того чтобы сдвинуть жителей и переселить их в зону. Тем более это находится на возвышенности, рядом с магистральной дорогой, то есть там все условия для того, чтобы в дальнейшем развиваться городу есть", - ответил на вопрос сенатора заместитель Акима Акмолинской области.

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