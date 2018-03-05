Карин: Президент в очередной раз показал свое умение определять тренды и тенденции

Сегодняшние пять президентских социальных инициатив замыкают целостную долгосрочную повестку дня.

Сегодня Нурсултан Назарбаев задал новую повестку дня и сделал он это в своем фирменном стиле – вопреки всем ожиданиям, которые муссировались накануне совместного заседания парламента. Такое мнение в своем Telegram высказал политолог Ерлан Карин, передает Zakon.kz.

По его словам, главным адресатом выступления президента стали не чиновники, а в первую очередь – простые граждане. Поэтому сегодняшние пять президентских социальных инициатив, как по своему формату, так и по своему содержанию это фактически очередное Послание. Если в январе президент сформулировал экономическую повестку, то сегодня глава государства представил концентрированную программу по системному обновлению социального блока.

Он отметил, что это не просто тактические инициативы, а серьезная и масштабная программа – каждая из пяти инициатив затрагивает интересы нескольких миллионов человек. В совокупности же, как минимум половина населения будет охвачена президентской социальной программой. Именно поэтому президент выступил в прямом эфире и на площадке совместного заседания парламента.

"Сегодняшние пять президентских социальных инициатив замыкают целостную долгосрочную повестку дня. Получается, что по каждому направлению госполитики президент фактически выставил ключевые маяки. В идеологическом блоке – это «Рухани жаңғыру». В экономике – программа по цифровизации. Политический блок определила прошлогодняя конституционная реформа. И вот теперь глава государства определил новый горизонт для социального блока. Президент в очередной раз показал даже не то, что он тонко чувствует запросы и настроения общества, а свое умение задавать и определять тренды и тенденции", - подытожил Карин.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат Парламента РК президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новые социальные инициативы. «Социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев. Я убежден, процветающий Казахстан это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом», - подчеркнул Назарбаев.

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