Для жертв сексуальных домогательств запущен единый номер "150"

В Казахстане необходимо формировать нетерпимость к любым проявлениям сексуального насилия.

В Казахстане сегодня, 5 марта, запущена линия "150" для жертв сексуальных домогательств, передает Zakon.kz.

"На сегодняшний день, к сожалению, сексуальное домогательство носит латентный характер, в Казахстане отсутствуют механизмы борьбы с этим, жертвы молчат и никуда не обращаются. Только треть жалоб попадает в суд, потому что женщины боятся потерять своё место работы. Ярким примером может служить Анна Белоусова, жительница Костанайской области, которая не побоялась заявить на директора школы, где она работала гардеробщицей. Она потребовала от властей выплаты 7 млн тенге за сексуальные домогательства и попытку вымогательства на рабочем месте", - отметила директор ОО "Союз кризисных центров" в Казахстане Зульфия Байсакова.

По ее словам, в Казахстане необходимо формировать нетерпимость к любым проявлениям сексуального насилия. В связи с чем, несколько крупных общественных организаций, медиа, бизнес-компании и волонтёры объединились в общественную платформу Korgau123, получившую название по единственной статье Уголовного кодекса РК, которая может предотвратить сексуальное насилие.

Как отметил адвокат Джохар Утебеков, на настоящее время ст. 123 УК РК практически не работает, с 1998 года по ней вынесено всего 25 приговоров, при этом лишение свободы ни разу не применялось.

С 5 марта в стране начнет работу специальный номер "150", по которому круглосуточно можно будет сообщить о сексуальных домогательствах на рабочем месте, получить юридическую консультацию. Три месяца диспетчеры будут собирать информацию о подобных фактах, которая ляжет в основу пакета предложений по изменению законов страны.

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