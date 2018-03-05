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Ведущий церемонии "Оскар" пообещал мотоцикл за самую короткую речь

Церемония вручения награды киноакадемии обычно затягивается более чем на три часа.

Фото : AP Photo / Chris Pizzello5 марта 2018, 11:12

Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел пообещал подарить водный мотоцикл тому лауреату премии, кто произнесет самую короткую благодарственную речь. Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.

Ведущий вечера призвал победителей говорить "что угодно", но заверил, что будет засекать время выступления каждого участника церемонии, и тот, кто уложится в самое короткое время, получит водный мотоцикл стоимостью более 17 тысяч долларов.

Приз, зеленый водный мотоцикл, на сцене театра "Долби" продемонстрировала британская актриса Хеллен Мюррей.

Церемония вручения награды киноакадемии обычно затягивается более чем на три часа, что происходит, в том числе их-за затянутых благодарственных речей. Джимми Киммел, который во вступительном слове коснулся широко обсуждаемой сегодня проблемы сексуального насилия в киноиндустрии, призвал получателей награды поднимать в своих речах любые темы, например, поддержать подростков в запланированном на 23 марта марше за контроль оружия, но предложил "слова благодарности маме" сказать ей, приехав на новом водном мотоцикле".


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