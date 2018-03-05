Назарбаев присвоил военному вузу им. Первого Президента РК особый статус 

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 28 февраля 2018 года.

Нурсултан Назарбаев присвоил Национальному университету обороны имени Первого Президента РК - Елбасы особый статус, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ № 645 "О внесении дополнения в Указ Президента РК от 5 июля 2001 года № 648 "О присвоении особого статуса высшим учебным заведениям" был подписан Назарбаевым 28 февраля 2018 года.

"ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 «О присвоении особого статуса высшим учебным заведениям» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 27, ст. 331) следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) Национальному университету обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.»", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 28 февраля 2018 года.

Всего в Казахстане особый статус был присвоен 13-ти вузам - Казахскому национальному университету имени аль-Фараби, Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева, Казахскому национальному аграрному университету, Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К.И. Сатпаева, Казахскому национальному медицинскому университету имени С.Д. Асфендиярова, Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Казахскому национальному университету искусств, Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, Казахской национальной академии хореографии. Четырнадцатым вузом в этом списке стал Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

В соответствии с постановлением правительства от 14 февраля 2017 года, особый статус высшего учебного заведения – это особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности, предусмотренный законодательством республики.

Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.

Высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно:

- разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры;

- определяет правила текущей, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;

- устанавливает соотношение обучающихся к профессорско-преподавательскому составу в пределах норм, установленных в пункте 8 статьи 52 Закона РК от 27 июля 2007 года «Об образовании»;

- устанавливает квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц;

- утверждает форму договора оказания образовательных услуг;

- осуществляет образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда;

- определяет порядок приема в высшее учебное заведение;

- выдает документы об образовании собственного образца;

- определяет структуру и штаты.

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