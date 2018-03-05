Погода на 8 марта не порадует казахстанцев

На большей территории страны ожидается снегопад с метелью, дождь и штормовой ветер.

Глубокий и активный циклон смещается на Западную Сибирь. Связанные с циклоном атмосферные фронты с большой скоростью будут перемещаться через территорию Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 марта теплые фронты, а 7-8 марта холодные фронты вызовут в северной половине республики снегопады, метели, гололёд, сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 25-30м/с, а после кратковременного повышения температуры ожидается похолодание.

В южных областях также ожидаются осадки дождь, мокрый снег, туман, сильный западный ветер местами 23-28м/с. По югу Казахстана объявлено штормовое предупреждение: 6 марта в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе 6 марта ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

6 марта в Южно-Казахстанской области ожидается днем дождь, на горных перевалах сильный дождь. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

Ранее штормовые предупреждения были объявлены в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской,Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

5-7 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординскойоб-ластях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильных, что способствует ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию тало-вого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

5-6 марта в Атырауской и Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается кратковременное повышение дневных темпе-ратур воздуха до 0 +7C, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к таянию снега, формированию талового стока на равнинной территории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!