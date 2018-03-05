Назарбаев: Я благодарен народу

Вместе мы прошли очень сложные времена.

На совместном заседании палат Парламента РК президент РК Нурсултан Назарбаев выразил благодарность казахстанцев за поддержку, передает корреспондент Zakon.kz.

«Именно благодаря единству казахстанцев, выверенной политике государства, мы смогли с честью пройти все испытания за годы независимости. Сегодня уже в четырех областях - Алматинской, Жамбылской, ЗКО и ЮКО открыты монументы благодарности казахскому народу. Все эти памятники добровольно построены разными этническими группами Казахстана. Благодарность земле и народу, поддержавших их в трудную годину», - сказал он.

При этом Глава государства отметил, что для него это непростые слова.

«Я сам это видел, и наша семья тоже принимала людей, которых привезли в товарных вагонах, бросили в степи, и их делили по каждым семьям. Они выросли. Наверное, старшее поколение помнит и желает, чтобы их дети тоже помнили, эта благодарность вызывает ответную благодарность, это очень благородные чувства. Это взаимное уважение, доверие также укрепляет единство нации. Это важные нравственные начинания, которые подтверждают широту души всех казахстанцев», - отметил Президент РК.

«Я убежден, благодарность возвышает всех. Каждый казахстанец внес свой вклад в рост современного Казахстана. Я особо признателен всем этно-культурным объединениям страны. Вместе мы прошли очень сложные времена. Я благодарен нашему народу, который всегда поддерживал меня в решающие моменты за нашу независимость. Мы хорошо помним, что на всех прошедших президентских выборах народ единодушно поддерживал и избирал меня. Это самая высшая награда для меня. Именно это придавало силы в работе», - добавил он.

В заключение Н. Назарбаев заверил, что всегда будет работать на благо своего народа.

«Я работал, работаю и буду работать над тем, чтобы наш народ уверенно смотрел в завтрашний день. Именно поэтому сегодня в парламенте РК я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами. Я уже давно их обдумывал этот шаг. Но нам надо было накопить силы и средства. И время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества и сделать это через масштабные социальные проекты», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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