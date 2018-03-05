Крупные хищения нефти: в чем обвиняют 21 участника кызылординской ОПГ

Главное судебное разбирательство началось в Кызылорде.

Сегодня, 5 марта 2018 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области началось главное судебное разбирательство по делу участников ОПГ, причастных к хищению нефти, передает Zakon.kz.

Государственными обвинителями зачитан обвинительный акт в отношении 21 подсудимых.

Согласно материалам уголовного дела, жители Кызылорды Галымжан Жунусов и Галымжан Кушекбаев подозреваются в организации преступной группы, с четким распределением ролей ее участников.

Члены ОПГ обвиняются в хищении "черного золота" из 2 месторождений и 2 нефтепроводов. По данным обвинительного акта, для реализации преступного замысла Жунусовым и Кушекбаевым привлечены работники нефтяных компаний, охранных организаций и лиц, имеющих навыки по оборудованию так называемых "врезок" в нефтепроводы.

На скамье подсудимых работники нефтяной компании ТОО «КуатАмлонМунай». Указанные лица оценили краденую нефть в 8 тенге за литр. А подсудимый Ерлан Жонтаев (по версии следствия, обеспечивал доступ к месторождению «Жыланды кыр») и вовсе продавал черное золото по 3 тысячи тенге за тонну.

Непринятие мер пресечения со стороны правоохранительных структур обеспечивалось другим участником ОПГ - бывшим начальником Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Бериком Утеновым.

Подсудимым вменяется кража нефти даже после вскрытия сотрудниками полиции их врезки на нефтепроводе «Тузколь-Кумколь» и осуждения отдельных членов ОПГ за кражу нефти. Несмотря на это ими осуществлялись поиски новых каналов хищения нефти, в том числе на территории Южно-Казахстанской области.

Краденая нефть реализовывалась участникам другой ОПГ под руководством предпринимателя из Кызылорды Кенжебека Баскараева. Хранение сырья осуществлялось подсудимыми в подземных емкостях на территории ТОО «КАИС-сервис». Для его сбыта использовались подложные документы ТОО «Әлем Қызмет group». По версии следствия, оба ТОО подконтрольны участникам данной ОПГ.

В преступной схеме также задействованы перекупщики похищенного сырья. Основная часть черного золота реализовывалась на кыргызстанские НПЗ.

Известно, что 5 подсудимых ранее были осуждены за участие в незаконном обороте нефти, в декабре 2017 года руководитель ТОО «КАИС-сервис» осужден на 5 лет лишения свободы за уклонение от выплаты налогов. Вышеуказанный бывший полковник полиции Б.Утенов судим в июне 2017 года за совершение коррупционного правонарушения в сфере противодействия наркобизнесу..

Напомним, в мае 2017 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ РК и МВД РК в ряде областей Казахстана проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к хищению нефти.

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