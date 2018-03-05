Все победители юбилейной церемонии «Оскар-2018»

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар".

Лучшим фильмом признана картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Всего фильм получил четыре статуэтки, включая приз на лучшую режиссуру.

Лучшим актером года стал Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд за роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», передает РБК.

Сэм Рокуэл получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни​ за роль в фильме «Тоня против всех».

Награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получил Себастьян Лелео за фильм «Фантастическая женщина» (Чили).

Дэн Коган (слева) и Брайан Фогель с картиной «Икар» получили «Оскар» в номинации ​«Лучший документальный фильм».

Джеймс Айвари получил высшую награду в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Александр Депла получил награду в категории «Лучший композитор» за музыку к фильму «Форма воды». Это второй «Оскар​» в его карьере.

Приз в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Прочь» получил Джордан Пил.

Гильермо дель Торо получил «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Форма воды».

«Оскар» за лучшую женскую роль получает Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Высшую награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Главная награда вечера — «Оскар» за лучший фильм — в руках Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».



Авторы: Ксения Попова, Владислав Гордеев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!