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Все победители юбилейной церемонии «Оскар-2018»

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар".

Фото : 5 марта 2018, 13:32

Лучшим фильмом признана картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Всего фильм получил четыре статуэтки, включая приз на лучшую режиссуру.

Лучшим актером года стал Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд за роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», передает РБК.

Сэм Рокуэл получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни​ за роль в фильме «Тоня против всех».

Награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получил Себастьян Лелео за фильм «Фантастическая женщина» (Чили).

Дэн Коган (слева) и Брайан Фогель с картиной «Икар» получили «Оскар» в номинации ​«Лучший документальный фильм».

Джеймс Айвари получил высшую награду в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Александр Депла получил награду в категории «Лучший композитор» за музыку к фильму «Форма воды». Это второй «Оскар​» в его карьере.

Приз в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Прочь» получил Джордан Пил.

Гильермо дель Торо получил «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Форма воды».

«Оскар» за лучшую женскую роль получает Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Высшую награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Главная награда вечера — «Оскар» за лучший фильм — в руках Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».


Авторы: Ксения Попова, Владислав Гордеев


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