"Чтобы наказать, нужно дождаться гибели людей?" - Назарбаева раскритиковала чиновников

Каждый раз стихийное бедствие. Как будто непредсказуемо - Дарига Назарбаева.

Депутат Сената Дарига Назарбаева поинтересовалась паводковой ситуацией в ряде регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в последние дни в СМИ проходит информация о подтоплениях в Алматинской области.

"Наверняка акимат знал заранее, что этот регион является проблемным. И что в данном случае должен был предпринять акимат, чтобы предотвратить такие потери и последствия? Заложено ли это у них в бюджете, на сколько лет вперед они планируют эти работы? Получается, что каждый год мы словно затыкаем дыры, как будто бы не знаем, что снова наступит весна и начнет таять снег. Каждый раз стихийное бедствие. Как будто непредсказуемо. И огромные деньги на это уходят", - сказала Назарбаева.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин ответил, что из года в год наблюдается одна и та же ситуация.

"Когда мы латаем дыры, получается, что за счет и республиканского и местного бюджетов, акиматы злоупотребляют этой ситуацией, пытаются ликвидировать ЧС и устроить длинные инфраструктурные объекты, строительство которых было в плановом порядке. Одна из причин подтопления в Алматинской области, это выделение земельных участков для частного индивидуального строительства там, где происходит формирование стоковых вод в предгорной части. Если бы там не разрешали строить, то соответственно, никаких бы случаев не было", - ответил заместитель министра.

"Кто за это отвечает и несет ответственность?" - поинтересовалась Назарбаева.

По словам Ильина, выдача всех разрешительных документов по отведению земельных участков, ввод в эксплуатацию лежит на местных исполнительных органах, в частности, управление архитектуры и земельных отношений.

"Там же есть конкретные органы. И сколько лет руководство этого управления не сменяется?" - поинтересовалась Дарига Назарбаева.

"Мы можем только в рамках следственных мероприятий, возбуждения уголовного дела определить. Только в случае наступления гибели людей", - сказал Ильин.

"Нужно что - то менять в нашем в Уголовном кодексе по этим вопросам. Нужно дождаться, чтобы погибли люди, чтобы наказать за безответственность?" - ответила Дарига Назарбаева.

Также отчет по мероприятиям в Атбасаре зачитал замакима Акмолинской области Василий Крылов.

"Надо изменить название реки, потому что название предопределяет поведение. Жабай - это дикая, неуправляемая река, может тоже поможет повлиять на ситуацию", - в шутку прокомментировала Назарбаева.

"Если вложиться, то так, чтобы вопрос был решен на долгосрочную перспективу", - продолжила она, говоря о проводимых мероприятиях в Атбасаре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!