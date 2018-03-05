Президент РК поручил расширить микрокредитование

На совместном заседании палат Парламента Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу РК с новыми социальными инициативами, одной из которых является расширение микрокредитования в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Расширение микрокредитования. В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов. В 2017 г. было выделено всего 7 тысяч 200 микрокредитов на сумму 32 млрд тенге. При этом еще 5 тысяч человек обучившихся по проекту бастау бизнес не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела», - сказал он.

В связи с этим глава государства поручил микрокредитование казахстанцев в текущем году увеличить на 20 млрд тенге по сравнению с прошлым годом.

«Таким образом, общая сумма составит 62 млрд в год. В результате число граждан, которые будут начинать свое дело, увеличится в 2 раза и достигнет 14 тысяч. За эти годы мы увидели пользу микрокредитования, особенно для сельских жителей для каждой семьи особенно. Если кредитовать женщин, то кредит, выделенный в этом году, будут возвращены в следующем. «Атамекен» хорошо поработал, обучил население: какая есть работа, как начать свое дело, к кому обращаться за кредитованием. Обучение было проведено. Для начала открытия своего дело необходим небольшой капитал. Если мы будем выделять микрокредиты, то самозанятое население получит возможность для работы», - пояснил он.

По его мнению, необходимо продолжать развивать этот вопрос.

«Выделят дополнительно 20 млрд тенге, доведя общую сумму кредитования до 62 млрд. Особенно в сельской местности люди будут иметь возможности создать свой бизнес и тогда охват микрокредитование составит 14 тысяч человек, то есть в 2 раза превысит уровень 2017 г. Оттуда будет иметь свое начало огромный средний и малый бизнес, который мы должны поддержать» - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова