Кинозвезды на красной ковровой дорожке премии «Оскар 2018»
За церемонией вручения наблюдают зрители более чем 225 стран мира.
Юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Традиционно она началась с появления кинозвезд на красной ковровой дорожке. За церемонией вручения наград самой престижной кинопремии наблюдают зрители более чем 225 стран мира, передает РБК.
Актеры Сэм Рокуэл и Лесли Бибб
Актриса Мэрил Стрип
Режиссер Стивен Спилберг с супругой Кейт Кэпшоу
Актер Тимоти Шаламе
Сценарист Джеймс Айвори
Актер Гари Олдман с супругой Жизель Шмидт
Актриса Сирша Ронан
Певица и актриса Мэри Джей Блайдж
Актер Арми Хаммер с супругой Элизабет Чеймберс
Актриса Хелен Миррен
Актриса Галь Гадот
Актриса и режиссер Грета Гервиг
Актер Мэттью МакКонахи с супругой Камилой Алвес
Режиссер Гильермо дель Торо с подругой
Актриса Марго Робби
Актриса Сальма Хайек и ее супруг бизнесмен Франсуа-Анри Пино
Актриса Николь Кидман
Актриса Дженифер Лоуренс
Актриса Эмма Стоун
Актер Даррелл Бритт-Гибсон
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