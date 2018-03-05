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Кинозвезды на красной ковровой дорожке премии «Оскар 2018»

​За церемонией вручения наблюдают зрители более чем 225 стран мира.

Фото : rbc.ru5 марта 2018, 14:02

Юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» ​стартовала в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Традиционно она началась с появления кинозвезд на красной ковровой дорожке. ​За церемонией вручения наград самой престижной кинопремии наблюдают зрители более чем 225 стран мира, передает РБК.

Актеры Сэм Рокуэл и Лесли Бибб

Актриса Мэрил Стрип

Режиссер Стивен Спилберг с супругой Кейт Кэпшоу

Актер Тимоти Шаламе

Сценарист Джеймс Айвори

Актер Гари Олдман с супругой Жизель Шмидт

Актриса Сирша Ронан

Певица и актриса Мэри Джей Блайдж

Актер Арми Хаммер с супругой Элизабет Чеймберс

Актриса Хелен Миррен

Актриса ​Галь Гадот

Актриса и режиссер Грета Гервиг

Актер Мэттью МакКонахи с супругой Камилой Алвес

Режиссер Гильермо дель Торо с подругой

Актриса Марго Робби

Актриса Сальма Хайек и ее супруг бизнесмен ​Франсуа-Анри Пино

Актриса Николь Кидман

Актриса Дженифер Лоуренс

Актриса Эмма Стоун

Актер Даррелл Бритт-Гибсон


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