Назарбаев: Имеем силы и средства, чтобы осуществить эти проекты

Новые меры государства станут ощутимыми для всех казахстанцев, для всех граждан нашей страны, - Президент РК.

На совместном заседании палат Парламента РК Президент РК Нурсултан Назарбаев представил пять социальных инициатив, реализация которых позволит создать новые рабочие места и обеспечит дальнейший рост экономики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вот пять президентских инициатив, которые я хотел сегодня вам доложить. Это наша общая работа. Мы достигли до этого, дожили до этого. И имеем сегодня возможность об этом объявить, имеем силы и средства, чтобы осуществить эти проекты. Реализация этих пяти инициатив позволит создать новые рабочие места, будет способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны. Поручаю правительству, Нацбанку детально проработать механизмы их реализации», - сказал он.

Также Глава государства обратился к депутатам Парламента, чтобы они своевременно внести необходимые изменения в законодательство, если это необходимо.

«Учитывая абсолютную значимость этих инициатив, требуется широкое обсуждение подходов по их эффективной реализации. Также важно провести подробную разъяснительную работу, чтобы все население приняло участие в этой работе. Партия «Нур Отан» возьмет под контроль исполнение этих важных для народа мер повсеместно, по всей стране, по всем населенным пунктам, городам, областям», - пояснил он.

«Уважаемые соотечественники, уважаемые депутаты! Новые меры государства станут ощутимыми для всех казахстанцев, для всех граждан нашей страны. Общество получит новую возможность планировать будущее, прочно связав свою судьбу с нашей страной. Считаю, что необходимо закрепить эту программу законодательно. Реализация программы наполнит конституционную норму о социальном государстве новым конкретным содержанием. В современных глобальных условиях, национальное единство - это социальное единство, состоявшегося государства, это социальное государство. Мы смотрим вперед, а не назад. Я уверен, что вместе мы обязательно сформируем реалистичную прагматичную казахстанскую модель социального государства национального благополучия», - добавил Н. Назарбаев.

В то же время Президент РК указал, что сегодняшние инициативы могут быть успешно реализованы только при «единстве народа и стабильности общества».

«За 26 лет независимости мы придерживались этого правила и покорили многие высоты. А единство народа, в первую очередь, это единство казахов. Чтобы быть в числе наиболее развитых стран мира, единство и согласие необходимо, прежде всего, нам самим казахам… Я благодарен народу, за то, что поддерживает меня и проводимую мною политику. И я выражаю благодарность и признательность народу за это. Для того, чтобы приумножить наши достижения и укрепить нашу независимость, нам нужна нерушимая сплоченность. Если мы сумеем сохранить наше единство, как зеницу ока, то не будет никакой угрозы для нашей мирной жизни», - подчеркнул Глава государства.

При этом он призвал казахстанцев к сплоченности в нестабильное для всего мира время.

«Я об этом сегодня говорю, поскольку мы живем в нестабильное время. Наши предки, наш народ, пережил многое. И сейчас обстановка нестабильная, и мы не знаем, что нас ждет в будущем. Суть не в количестве и даже не в образованности, а главное, суть духовной единственности и сплоченности. И мы должны в этом духе воспитывать нашу молодежь. В этом есть недочеты, и, как хозяева земли и страны, за все плохое и хорошее в ответе казахи.

Поэтому нам надо осознавать эту ответственность, сплотить весь народ и быть примером для других. И чтобы выполнить эти меры, необходимо единство и упорство, и только тогда наш Казахстан будет процветать и развиваться», - уточнил Н. Назарбаев.

Как заключил Президент РК, для выполнения этих задач необходимо всем работать и на местах, и на центральном уровне.

«Совместно и парламент, и правительство должны продумать и начать реализовывать все эти инициативы. С улучшением благосостояния населения, с ростом экономики и мы все направляем на улучшение благосостояния населения. Эта тенденция будет продолжаться в будущем и, будем считать, что это только начало», - резюмировал Глава государства.

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Ксения Давыдова, Астана

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